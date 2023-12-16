كريم من الصيدلية مفعوله سحري على البشرة دهنة واحدة هتخليكي زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد كريم جليسوليد من الكريمات الموجودة منذ فترة طويلة تقدر بعدد من السنين حيث أنه كان لكريم المرطب الوحيد الذي كانت تستخدمه معظم السيدات مثل أمهاتنا والذي كان يتميز بعلبته الصاج الحمراء الموجودة في كل منزل، ويعتبر كريم الجليسوليد ليس كريم مرطب فقط بل أنه يمكن استعماله في بعض الخلطات التى تستخدم للبشرة، حيث أنه يحتوي على العديد من الخواص التي تساعد في توحيد لون البشرة وتفتيحها ولذلك كانت تستخدمه أغلب الفتيات لأنه كريم شامل يساعدهم في التخلص من الأماكن الداكنة وأيضا يعالج الالتهابات التى قد تظهر أحيانا بسبب أشعة الشمس وغيرها من الفوائد، إذا كنتي تريدي سيدتي أن تعرفي عن المزيد من استخدامات كريم جليسوليد كل ما عليك متابعتنا في السطور القادمة.

كريم جليسوليد لتبييض البشرة

يتم استخدام كريم جليسوليد مع بعض المكونات الطبيعية التي تزيد من فاعليته مثل زيت الزيتون وعصير الليمون وغيرهم من المكونات وإليكي سيدتي بعض الطرق لاستخدام الكريم في التفتيح:

كريم جليسوليد مع الليمون:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد.

عصير ليمونة.

طريقة الاستعمال:

أولا نجهز الخليط من كريم الجليسوليد وعصير الليمون وتقليبها حتى يمتزجا جيدا.

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول اليومي حتى نتخلص من أي رواسب عليها.

نوزع الماسك على البشرة وتدليكها لمدة 5 دقائق ثم نتركه لمدة نصف ساعة أخري حتى نحصل على نتائج أفضل ثم نغسل البشرة جيدا ونكرر هذه الخطوات كل يوم حتى نصل إلى النتيجة المرغوبة.

ماسك كريم جليسوليد مع زيت الزيتون