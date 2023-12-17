بنصف كيلو دقيق جربي القرص الفلاحي الطرية بأقل التكاليف هشة وطرية جدا وطعمها تحفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر المعجنات شهرة التي تتمتع بطعم ومذاق مميز يحبه الجميع، رائحة القرص الفلاحي في المنزل تملأ البيت فرح وسعادة ويحبها الاطفال والكبار، تذكرنا القرص الفلاحي دائماً بذكريات قديمة لأهلنا ولنا ونحن صغار، تباع القرص الفلاحي ولكن ليست بنفس المذاق والرائحة الذي تعودنا عليها زمان، فما بالك إذا ذكرنا لك الطريقة الصحيحة لعمل القرص الفلاحي الطرية في المنزل بطريقة سهلة وبنتيجة رائعة، اعملي كمية كبيرة واحفظيها لأطفالك في الفريزر بأقل تكاليف، ونذكر لكم تفاصيل هذه الوصفة من خلال المقال فتابعونا.
مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية في البيت بأقل التكاليف
وصفة من الوصفات الناجحة والمجربة من قبل العديد من السيدات، وهذه الوصفة هي وصفة الشيف سالي فؤاد وقامت بالإعلان عنها من خلال برنامجها الشهير، ونذكر لكم مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية في المنزل من خلال النقاط التالية:
- نصف كوب من السمن البلدي.
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من القشطة الطازجة.
- ربع كوب من زيت عباد الشمس.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب من اللبن الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ينسون أو شمر.
خطوات عمل القرص الفلاحي الطرية في البيت بأقل التكاليف
وصفة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي وقت طويل، نذكر لكم خطوات عملها من خلال النقاط التالية:
- في إناء على النار نقوم بقدح السمنه مع الزيت.
- نضيف السمنة المقدوحة على النار الى الدقيق.
- نستخدم ملعقة خشبية في التقليب ونقلب جيداً حتى تغلف حبات الدقيق بالسمن.
- قومي بإضافة الذي تفضلينه من الشمر أو الينسون.
- نقوم بخلط السكر مع الخميرة مع اللبن الدافئ، ونترك خليط الخميرة قليلا.
- يضاف خليط الخميرة للمكونات وتضاف القشطة أيضاً.
- نقلب جميع المكونات الموضوعة حتى تتجانس وتصبح العجينة متجانسة.
- نقوم بتشكيل القرص ونضعها في صينية.
- تخرم القرص بالشوكة، ونقوم بتركها لمدة نصف ساعة بعد تغطيتها حتى تختمر.
- ندخل صينية القرص الفرن على درجة حرارة 200 حتى تنضج.
- نخرج القرص من الفرن ونتركها حتى تهدأ.
- نحفظ القرص في علبة محكمة الغلق.
- تقدم القرص الفلاحي مع كوب من الشاي أو اللبن أو الشاي باللبن فى الصباح كفطار خفيف، كما يمكن أن يتناولها الأطفال في خلال اليوم إذا شعروا بالجوع.