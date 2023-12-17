فرحي أولادك في رأس السنة واعملي ليهم ساور ستيكس بمكونات بسيطة من مطبخك بطعم أحلى من الجاهزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الساور ستيكس من الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار والكثير منا يقوم بشرائها بأسعار مرتفعة من المحلات ولكنها تحتوي على مواد حافظة تضر بالصحة على المدي البعيد، والأطفال تفضل تناولها في أوقات السهرة ويمكنك الآن عملها في ليلة رأس السنة بدلا من شراء الحلويات الجاهزة، تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل ساور ستيكس في البيت

يمكنك الآن تحضير ألذ وأنظف ساور ستيكس بمكونات بسيطة من مطبخك من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كوب بيوريه خوخ أو أي فاكهة مفضلة لديك.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

كوب إلا ربع سكر.

2 ملعقة كبيرة جيلاتين.

عصير 2 ليمونة.

ربع كوب ماء.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح الليمون.

طريقة التحضير:

يجب أن نقوم بتحضير البيوريه من خلال وضع الخوخ في وعاء عميق ونضيف عليه ماء مغلي ويرفع على النار لمدة 5 دقائق.

يترك جانبا لكي يبرد ثم نزيل القشرة الخارجية والبذور التي توجد بداخله وبعد ذلك يخفق في الخلاط الكهربائي أو الكبة.

بدون إضافة ماء لكي يصبح الخليط فاكهة صافية بعد ذلك نقوم بوضع بيوريه الخوخ في وعاء مع السكر.

وعسل الجلوكوز ويرفع الخليط على النار حتى الغليان ثم نخفض النار ويجب إزالة الريم أول بأول من أجل الحفاظ على لون الخليط.

بعد ذلك يضاف عصير الليمون ويترك الخليط حتى يتكاثف ثم نذوب الجيلاتين في كمية مناسبة من الماء.

نضيف خليط الجيلاتين على البيوريه ونقلب المكونات مع بعض باستخدام ملعقة خشب حتى الغليان.

يرفع جانبا حتى يهدأ وبعد ذلك نحضر صينية ونغلفها بكيس حراري وندهنها بالزيت ثم نصب الخليط بداخلها.

ويترك في مكان بارد بعيدا عن الحرارة لمدة 5 أيام ثم نقطع الساور ستيكس إلى شرائح طولية في بولة عميقة.

نضع السكر وملح الليمون ونقلب المكونات مع بعض ثم نغمس شرائح الساور ستيكس في خليط السكر.

نكرر نفس الخطوة لحين انتهاء الكمية ثم توضع الساور ستيكس لأطفالك في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

هذه الطريقة صحية ولا تحتوي على أي مواد حافظة ويمكنك إعطائها لأطفالك بدون خوف أو ضرر.

أسرار نجاح ساور ستيكس

إذا أردت الحصول على ساور ستيكس بطعم زي المحلات وأنظف يجب عليك إتباع الخطوات التالية: