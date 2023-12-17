ب2 بيضة هتعملي كيكة الهوهوز غرقانة بصوص الشوكولاتة ألذ وأهش كيكة ممكن تدوقيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهوهوز من الحلويات التي يحبها الجميع وهو عبارة عن كيكة هشة بداخلها حشوة كريمة وغرقانة بصوص الشوكولاتة، والكثير منا يقوم بشراء الحلويات الجاهزة من المحلات بأسعار مرتفعة ويمكنك الآن عمل كيكة الهوهوز الهشة الغرقانة في صوص الشوكولاتة بطعم رهيب بمكونات بسيطة من مطبخك، تابعي المقال للتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل كيكة الهوهوز

يمكنك الآن إسعاد أطفالك وتحضير ألذ وأهش كيكة هوهوز في البيت وقدميها في السهرة مع كوب من الشاي أو البيبسي تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير:

المكونات:

كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب.

رشة ملح.

4 ملاعق كبيرة كاكاو غير محلي.

2 كيس هوهوز.

كوب زيت.

كوب سكر.

طريقة التحضير:

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله السكر مع الحليب وأيضا الهوهوز والكاكاو ونخفق المكونات لعدة دقائق.

لحين الحصول على خليط متجانس بعد ذلك يضاف الزيت بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على صوص كريمي.

نأخذ كوب من هذا الصوص ونضعه في الثلاجة ثم نضيف البيض مع الفانيليا في الخلاط الكهربائي مع باقي المكونات.

في بولة عميقة نضع الدقيق المنخول مع رشة الملح والبيكنج بودر ونضيف هذا الخليط عليه ونقلب من أسفل إلى أعلي.

ويجب التقليب يكون في اتجاه واحد حتى يختفي الدقيق ونحصل على قوام الكيك المناسب ثم نصب خليط الكيكة.

في صينية مدهونة بالزيت ومغلفة بالدقيق ونضعها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180.

نترك الكيكة لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تنضج ويمكنك اختبار نضج الكيك باستخدام خلة الأسنان.

إذا خرجت بيضاء بدون عجين فهذا دليل على نضج الكيك أما إذا كان بها عجين اتركيها كما هي لمدة 5 دقائق أخري.

بعد خروج الكيكة من الفرن اتركيها قليلا لكي تصبح دافئة ثم نقوم بعمل ثقوب بها باستخدام خلة الأسنان.

ونصب الصوص البارد عليها وعندما تبرد تماما تقطع وتوضع في أطباق التقديم وتقدم مع كوب من البيبسي أو العصير وبالهنا والشفا.

هذه الكيكة طعمها مثل الهوهوز وأحلى ويمكنك عملها من أجل تدفئة المنزل في فصل الشتاء.

أسرار نجاح كيكة الهوهوز

يمكنك الآن الحصول على كيكة هوهوز غرقانة في الشوكولاتة بطعم رهيب من خلال إتباع النصائح التالية: