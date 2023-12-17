وفري فلوسك واعملي كلوركس ألوان في البيت لإزالة أصعب البقع والدهون نظافة وريحة لا مثيل لها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم السيدات دائما بنظافة منزلها وبسبب ذلك تقوم بشراء الكثير من المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية من أجل تنظيف الملابس والتخلص من البقع وأيضا يستخدم في التخلص من الدهون المتراكمة داخل المطبخ، ولكن مع أرتفاع الأسعار أصبح من الصعب شرائه بشكل مستمر ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله في البيت بكل سهولة فتابعونا.

طريقة عمل كلوركس ألوان في البيت

يمكنك الآن تحضير كلوركس ألوان في البيت بأقل تكلفة وبكميات كبيرة نظافة وريحة جبارة من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كوب صابون سائل.

2 صابونة بلدي مبشورة.

2 لتر ماء مغلي.

كوب كلور ألوان.

قطرات من لون منظفات أزرق.

3 ملاعق كبيرة ملح الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع الصابون المبشور في وعاء عميق وإذا لم يتوافر لديك يمكنك استخدام صابون صن لايت.

أضيفي عليها الماء المغلي ونقلب الخليط مع بعض لكي يذوب الصابون ثم يترك جانبا لعدة ساعات.

حتى يصبح القوام سميك قليلا وبعد ذلك نضع الصابون السائل وأيضا الكلور مع قطرات من اللون الأزرق.

وكذلك ملح الليمون ونقلب المكونات مع بعض لكي تتداخل ويصبح القوام مناسب ثم نحفظ كلوركس ألوان.

في زجاجات بلاستيك لحين الاستخدام بعد ذلك يمكنك أخذ ملعقة منه على الملابس المستخة.

كما يمكنك استخدامه في تنظيف سيراميك المطبخ والحمام وأيضا تعقيم الأرضيات وسوف تلاحظي نظافة ورائحة جذابة.

طريقة عمل كلوركس ألوان بالصودا

هذه الطريقة تشبه المحلات ولكنها تقوم بعمل كميات كبيرة من كلوركس ألوان تكفي سنة على الأقل:

المكونات:

100 جرام صابون سائل.

100 جرام صودا سائلة.

20 جرام بودرة كلور خام.

10 جرام لون فسفورك أحمر.

18 لتر ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء بلاستيك عميق يتسع إلى 18 لتر ماء ونضع الماء بداخله مع الصابون والصودا ونقلب باستخدام ملعقة خشب.

بعد ذلك يضاف الكلور مع اللون ويمكنك أيضا إضافة ربع كيلو ملح الليمون لزيادة التعقيم والنظافة.

بعد التأكد من تجانس المكونات الآن أصبح لديك كلوركس ألوان جاهز للاستخدام ضعيه في زجاجات بلاستيك.

الآن يمكنك استخدام هذا الكلوركس لتنظيف الملابس والسيراميك وغيرها من الأشياء التي تحتاج إلى تنظيف.

أفكار لاستخدام كلوركس ألوان

في السطور التالية سوف نقدم لكم طرق مختلفة لاستخدام كلوركس ألوان في المنزل: