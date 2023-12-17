جربيها ومش هتصدقي.. سحر طبيعي لبشرتك هيخليها أجمل من الأول بكتير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم جميع السيدات بالبشرة وترغب في الحصول على بشرة نضرة طوال الوقت وأكثر جاذبية حيث يمكن أن تتعرض البشرة إلى العديد من المشكلات من ظهور البقع والاسمرار نتيجه لعوامل مختلفة منها التعرض لأشعة الشمس أو عدد خاطئة لتنظيف البشرة، لذلك فإن وصفة اليوم سوف تخلصك من المشكلات البشرة تصبح أكثر ترتيبا ونعومه وهي وصفه الازير التي سوف تتعرف على المكونات وطريقه التحضير خلال هذا المقال.

وصفة الازير للبشرة

من الوصفات السهلة والبسيطة ونتائجها رائعة للبشرة هي وصفة الازير او اكليل الجبل، التي تستخدم لتنعيم وترطيب البشره وتفتيحها في وقت قصير ويمكن عملها من خلال المكونات التالية:

اتنين ملعقة من اكليل الجبل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

من اهم مميزات وصفة الازير أنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية، وبذلك فانك سوف تحصلي على نتائج آمنه ومضمونة ويجب عليك اتباع خطوات التحضير التالية: