جربيها ومش هتصدقي.. سحر طبيعي لبشرتك هيخليها أجمل من الأول بكتير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم جميع السيدات بالبشرة وترغب في الحصول على بشرة نضرة طوال الوقت وأكثر جاذبية حيث يمكن أن تتعرض البشرة إلى العديد من المشكلات من ظهور البقع والاسمرار نتيجه لعوامل مختلفة منها التعرض لأشعة الشمس أو عدد خاطئة لتنظيف البشرة، لذلك فإن وصفة اليوم سوف تخلصك من المشكلات البشرة تصبح أكثر ترتيبا ونعومه وهي وصفه الازير التي سوف تتعرف على المكونات وطريقه التحضير خلال هذا المقال.
وصفة الازير للبشرة
من الوصفات السهلة والبسيطة ونتائجها رائعة للبشرة هي وصفة الازير او اكليل الجبل، التي تستخدم لتنعيم وترطيب البشره وتفتيحها في وقت قصير ويمكن عملها من خلال المكونات التالية:
- اتنين ملعقة من اكليل الجبل.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- ملعقة من الزبادي.
طريقة التحضير
من اهم مميزات وصفة الازير أنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية، وبذلك فانك سوف تحصلي على نتائج آمنه ومضمونة ويجب عليك اتباع خطوات التحضير التالية:
- احضري اناء وضعي به زيت الزيتون وعشبه اكليل الجبل ثم اتركيهم لمدة أربع ساعات.
- ضيفي زيت جوز الهند والعسل الأبيض والزبادي على الوصفه واستمر في التقليب حتى يتكون لديك خليط مناسب.
- اغسلي الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم جففيه وضعي الخلطة على البشرة.
واتركيها لمدة 20 دقيقة وبعد مرور الوقت اغسلي الوجه.
- وكرري هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
فوائد وصفة الازير
تكون فوائد وصفه الازير كتالي:
- الازير او عشبة اكليل الجبل من أحد الأعشاب التي تستخدم منذ القدم في الطب البديل وأثبتت نتائج رائعة.
- تستخدم في علاج مشاكل البشرة لأنها تحتوي على عناصر هامه تخلصك من حب الشباب وتفتح البشرة وتجعلها أكثر اشراقا.
- عشبة إكليل الجبل تساعد على التخلص من البقع الداكنة او الاسمرار.