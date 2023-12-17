عندك منها في البيت.. بذور صغيرة موجودة في منزلك هترجعك 25 سنة لورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحلبة من أحد الأعشاب الطبيعية التي تستخدم منذ القدم في الطب البديل وتعرف بفوائدها الصحية المتعددة، كما أن لها فوائد تجميلية كثيرة وتعد من أهم الماسكات لازاله التجاعيد والرؤوس السوداء ومعالجة مشكلات البشرة، لأنها تحفز الخلايا وتقضي على ظهور البقع والندبات والهالات السوداء لذلك سوف نتعرف على وصفة اليوم من الحلبة لتكبير البشرة وازالة التجاعيد.

الحلبة لإزالة التجاعيد

ماسك الحلبة من أحد الماسكات التي ينصح باستخدامها عدد كبير من الأفراد ويمكن استخدامها بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة في المنزل وتكون المكونات كالتالي:

ملعقة من بذور الحلبة المطحونة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الزبادي.

طريقة تحضير ماسك الحلبة

لكي تحصلي على أفضل نتائج ممكنة من ماسك الحلبة لزاوية التجاعيد يجب عليك اتباع خطوات التحضير التالية: