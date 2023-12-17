بسرعة الصاروخ هتقشري كمية كبيرة من الثوم بدون تعب وفي أقل وقت ممكن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقشير الثوم، من السهل على كل ربة منزل تقشير الثوم من خلال اتباع عدة طرق ووسائل تساعد في التخلص من أي قشور بسرعة بدون إضاعة وقت أو بذل المزيد من الجهد بالأخص وأن الثوم من المكونات الأساسية التي تستخدم بكثرة، ولا غنى عن توفره في المطبخ من أجل طهي أغلب المأكولات، ومن خلال ما يأتي نذكر لكل ربة منزل أسرع الطرق التي تساعد في تقشير الثوم بمنتهى السهولة.

تقشير الثوم بالماء

من أهم طرق تقشير الثوم هي التي يمكننا أن نقوم فيها باستعمال الماء حيث يعتبر الماء من بين الوسائل المساعدة على تقشير الثوم بكل سهولة وفق الخطوات الآتية:

يجب أن تحضري طبق ملائم ممتلئ بكمية مناسبة من الماء.

جهزي فصوص الثوم المطلوب تقشيرها وقومي بنقعها في الماء 10 دقائق فقط.

صفي الثوم وابدئي في تقشيره بسرعة وبسهولة، وستلاحظين انزلاق القشور من فوقه بمنتهى السرعة.

يمكنك بتلك الطريقة تقشير أكبر كمية من الثوم دون عناء وبدون تضييع للوقت.

كيفية تقشير الثوم بالكيس البلاستيك

من الممكن لك أن تقومي بتقشير كمية كبيرة من الثوم عن طريق استعمال كيس من البلاستيك المستخدم في حفظ الطعام وأهم الخطوات التي يمكنك بها تقشير ما يلي:

قومي باستعمال كيس من البلاستيك مع سكين نصله عريض ومن ثم قام يتم وضع فصوص الثوم على قطعة الخشبية وانثري عليها القليل من الملح.

وضع الكيس البلاستيك ثم قومي بالطرق عليه عدة مرات على الثوم تحت الكيس ويساعدك ذلك على التخلص التام من قشور الثوم بسهولة.

طريقة تقشير الثوم في البرطمان

من السهل على ربة المنزل أن تقوم بتقشير كل فصوص الثوم وبكميات كبيرة للأكلات التي تحتاج إلى الثوم بمقدار كبير من خلال متابعة تلك الخطوات الآتية لتقشير الثوم باستعمال