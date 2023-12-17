مش هيتقطع من بيتك.. كنز فوائد في النعناع هيخليكي متبطليش تستخدميه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لن تذهبي إلى صالونات التجميل بعد اليوم لعمل مسك او عمل وصفات تجميلية للعناية بالبشرة وتفتيحها، فإن وصفه اليوم سوف تجعلك تستغني عن كل ذلك بسهولة ولن تدفعي المزيد من الاموال مره أخرى، فإن ماسك النعناع لتفتيح البشرة يعد أحد الحلول الرائعة التي تقدم لك نتائج مبهرة في وقت قصير، كما أنه يقضي على البقع الداكنة ويمنع ظهور الحبوب.

ماسك النعناع لتفتيح البشرة

النعناع من أحد الأعشاب الطبيعية المتوفرة في جميع المنازل، فيمكن من خلاله عمل وصفة طبيعية لبشرة ناعمة ورطبة طوال الوقت فإنه يعمل على تفتيح البشرة من خلال المكونات التالية:

اتنين ملعقة من النعناع المطحون الناعم.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من ماء الورد.

خطوات التحضير

خطوات تحضير الوصفة تكون كالتالي: