يشمل الأجانب.. قروض بنك مسقط بكامل التفاصيل من شروط وطريقة تقديم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتناول هذا المقال معلومات حول شروط الحصول على قروض بنك مسقط، يعد الحصول على قرض شخصي من بنك مسقط في سلطنة عمان أمرًا يشغل بال الكثيرين، حيث يعتبر البنك من بين المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، تماشيًا مع ذلك، فإن هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها لضمان نجاح عملية التقديم والحصول على القرض الشخصي.

شروط طلب قروض بنك مسقط

أحد أهم الشروط التي يجب توفرها هي العمر الأدنى للمتقدم، يجب أن لا يقل عمر المواطن العماني عن 18 سنة، بينما يجب أن لا يقل عمر المقيم في عمان عن 21 عام. يشترط بأن يكون الحد الأدنى لراتب المقيم الشهري عند 500 ريال عماني، في حين يجب أن لا يقل الحد الأدنى لراتب المواطن العماني عن 250 ريالًا عمانيًا. على المتقدم أن يقدم جميع المستندات المطلوبة دون نقصان، يتضمن ذلك صورة عن البطاقة الشخصية للمواطن وصورة عن جواز السفر للمقيم، كما يشترط تقديم رسالة تحويل الراتب ووثيقة تأمين من بنك مسقط أو تأمين خارجي.

كم رسوم الحصول على قرض شخصي من بنك مسقط؟

عند اتخاذ قرار الحصول على قرض شخصي من بنك مسقط في سلطنة عمان، يتعين على المقترض تحمل مجموعة من الرسوم التي تشكل جزءًا أساسيًا من عملية القرض، يتضمن ذلك رسوم إتمام معاملة القرض، ورسوم الدفع المسبق، ورسوم التأمين على الحياة، بالإضافة إلى رسوم إعادة جدولة القرض ورسوم أخرى، يجب على المقترض الالتزام بسداد هذه الرسوم في الوقت المحدد، حيث تترتب على التأخيرات رسوم إضافية.