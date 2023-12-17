جمالك بيتعرف من كعب رجلك.. مقشر خارق هيشيل التشققات كلها من القدمين في 10 دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الاهتمام باليدين والقدمين من الاشياء التي تحرص عليها العديد من السيدات والفتيات للحصول على مظهر أكثر صحة وشبابا وجاذبية، حيث انهم يتعرضوا الى العديد من المشكلات مثل الجفاف الذي يزعج عدد كبير من السيدات وتسبب لها الاحراج، لأن اليدين والقدمين عنوان الانوثه والاهتمام عند أي سيدة، لذلك يجب أن تحرص على ترطيب الدائم لهم استخدام مواصفات للقضاء على الجفاف وإزالة الخلايا الميتة التي تجعل اليدين والقدمين تبدو بملمس خشن وغير ناعم لذلك جعل علاجي بوصفه اليوم لتقشير اليدين والقدمين بشكل آمن.

وصفة السكر والليمون

يمكنك عمل وصفة في المنزل لتقشير اليدين والقدمين بدلا من الذهاب الى صالونات التجميل لعمل الباديكير والمانيكير بأموال كثيرة ونتائج غير جيده وهذه الوصفه تتكون مما يلي

ملعقة من العسل.

ملعقة من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير

استخدمي وصفة الليمون لتقشير اليدين من خلال التالي:

احضري اناء ثم ضعي بيا السكر وعصير الليمون.

اخلطي جيدا واضيفي إليهم زيت الزيتون وزيت جوز الهند، واحرصي على خلط المكونات مع بعضها البعض.

نظفي اليدين والقدمين جيدا، ثم ضعي هذه الوصفه وقومي بتدليكها لازالة الخلايا الميتة والجلد الميتة.

اتركي هذه الوصفة لمدة ساعه كامله ويفضل لبس جوارب في الليل حتى الصباح لتحصلي على نتائج رائعة.

فوائد الوصفة

اهم فوائد وصفة الليمون لتقشير القدمين ما يلي: