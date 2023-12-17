هل سيغيب موديست باقي مباريات كأس العالم للأندية ؟.. اللائحة تنصفه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتسائل العديد من الشباب والمواطنين عم هل سيغيب موديست باقي مباريات كأس العالم للأندية، وذلك بعد دخوله مباراة الأهلي واتحاد جدة في الدقيقة 86 وخرج منها بعد 3 دقائق مطرودا من اللقاء بسبب تدخله مع المدافع الاتحاد احمد حجازي ، ولمعرفة الإجابة تابعوا معنا سطورنا القادمة.

هل سيغيب موديست باقي مباريات كأس العالم للأندية؟

ازدادت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن هل سيغيب موديست باقي مباريات كأس العالم للأندية، والإجابة هي لا بنسبة عالية سيتم مشاركته مرة أخرى في لقاء واحد كحد أدنى في البطولة التي تقام في المملكة، وهذا طبقاً لما تنص عليه اللائحة، كما نصت أيضا أنه في حال تعرض لاعب أو مسئول بالفريق للطرد سواء لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة، سوف يتم توقفه تلقائي عن المباراة التالية لفريقه، بالإضافة إلى عقوبات أخرى في حالة البطاقة الحمراء المباشرة.

طرد غير مستحق

مع انتظار الفار للفصل في طرد اللاعب للمرة الأولى، لم يغير حكام الفار رأي قرار حكم المباراة، والغريب أن أغلب جماهير فريق الأهلي واتحاد جدة وخبراء التحكيم لم تجد استحقاق لهذا الطرد والاقصاء المفاجئ للاعب، وقال البعض أنه من الممكن أن يكتفي فقط بانذار فقط والآخر أضاف أن المباراة لم تستحق الانذار.

لماذا سيتم مشاركة موديست؟

وضحت بعض التقارير بأن تعمد اللاعب للخشونة لم يكن واضحاً عليه بل مختلفا عليه، والدليل هو اتجاه الحكم لاحتكام الفار، وبناء على ذلك فإن موديست سيغيب عن المباراة القادمة فلومينينسي البرازيلى طبقاً للائحة، وفي حال فوز فريق الأهلي أو خسرانه سوف تنتظره مباراة أخرى، سواء في النهائي أو تحديد المركزين الثالث والرابع، والجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوز عظيم في تاريخه في دور ربع النهائي ليصعد إلى مواجهة الفريق البرازيلي فلومينينسي في نصف نهائي.