هتبرق كأنها جديدة.. بخلطة جبارة تنظيف الحوائط من البقع والشخابيط في ثواني هترجع احسن من الأول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على تنظيف الحوائط من البقع والشخابيط، حيث تكثر تلك البقع والشخابيط على جدران نتيجة عبث الأطفال بها وقيامهم بالرسومات عليها بواسطة الأقلام الرصاص والأقلام الألوان، فأدى ذلك إلى قيام ربة المنزل بمسح الشخابيط والبقع بواسطة الفوطة المبللة بسائل التنظيف ولكن وجدت بأن تلك الطريقة لا تجيد بالنفع ولا تعطي أي نتيجة جيدة ولا تقوم بتنظيف الحوائط ، فلذلك أخذت ربة المنزل تبحث عن طريقة تساعد على تنظيف الحوائط والجدران من البقع والشخابيط بواسطة البيكنج بودر، حيث يساعد البيكنج بودر على تنظيف الجدران من جميع البقع التي به من أول استخدام للوصفة وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال المقال التالي.

مكونات وصفة تنظيف الجدران

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

معلقة من ملح ليمون.

معلقة من البيكنج بودر.

مسحوق منظف.

كوب من كلور مركز.

1/2 كوب من الأمونيا.

طريقة تحضير الوصفة:

تحضر وصفتنا من خلال عدة خطوات بسيطة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير من خلال ما يلي.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ثم نقلب المكونات بشكل جيد حتى تختلط.

ثم نحضر فرشاة ونضعها في الخليط ثم نقوم بغسل الجدران بها.

ثم بعد ذلك نحضر فوطة ونقوم بمسحها بها.

سوف نلاحظ مدى تنظف الجدران والتخلص من البقع التي بها من أول استخدام للوصفة.

وصفة صودا الخبز لتنظيف الجدران

تعد وصفة صودا الخبز من الوصفات المهمة التي تساعد على تنظيف الجدران من أول استخدام وسوف نوضح لكم طريقة استخدامها من خلال التالي.

معلقة من صودا الخبز.

كوب من الخل.

معلقة مسحوق غسيل.

2 غطاء ديتول

طريقة تحضيرالوصفة:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبها بشكل جيد.

ثم نحضر أسفنجة ونغمسها في الطريق ونغسل بها الجدران وسوف نلاحظ مدى نظافة الجدران والتخلص من البقع التي بها من أول استخدام للوصفة.

ثم نقوم بتنشيف الجدران بشكل جيد بواسطة فوطة جافة ونظيفه.

تأكدي من أن الحوائط نظيفة وجافة قبل البدء في التنظيف إذا كانت الحوائط شديدة الاتساخ يمكنك ترك الخليط عليها لمدة 10 دقائق قبل فركها إذا كانت الحوائط بها بقع دهنية يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى الخليط إذا كانت الحوائط بها بقع زيتية يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الخليط بهذه الطريقة تحصلي على حوائط نظيفة جدا