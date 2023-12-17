اروع اكلة.. الحمام الكداب الرائع بتتبيلة جبارة احلى من المطاعم وبدون تكاليف بطعم يجنن.. الكل هينبهر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحمام الكداب الرائع بتتبيلة جبارة احلى من المطاعم ، الحمام الكداب يعتبر من ضمن أنواع المأكولات اللذيذة وفي نفس الوقت أتساءل البعض ما هي نوع هذه المأكولات وهل بالفعل مكونة من حمام، ولكن بالتأكيد هي تكون شبيه للحمام، ونفس طعم الحمام ولكن ليست من الحمام، لأنها مصنوعة من الدجاج وبالأخص أوراق الدجاج التي تتم إضافتها وخليها بشكل جيد وحشوها ببعض الوصفات من الأرز، ومبهرا ومميزة ولكن من السهل علينا أن نقوم بتحضيره بكل سهولة كما أنها تتناسب مع العزومات والاحتفالات كما أنها يمكن أن نقوم بتناولها في الافراح فبالتالي عزيزتي تعتبر طبقا رئيسيا في شهر رمضان إذا كنت بعمل عزومة اقاربك واهلك فتاكدي ان هذه الوصفة بسيطة جدا وسوف نقوم بتحضيرها بكل سهولة.
مكونات وصفة الحمام الكداب
بالفعل وصفة الحمام الكذاب قد تكون بسيطة جدا ومكونة من الآتي :-
- أوراق دجاج حسب الكمية مخليا نهائيا من العظم.
- نص كوب من الأرز.
- اثنين ملعقة من الجزر الشرائح.
- بصلة واحدة.
- ملعقتين من المايونيز.
- ملعقة من الملح.
- ملعقتين من الصويا صوص.
- توابل الأرز.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الزيت.
- ملعقة من الزبدة.
كيفية إعداد الحمام الكداب
- أولا يجب أن نقوم بغسيل الارز بشكل جيد ونتركها حتى تجف نهائيا باستخدام المنشفة.
- ثم نبدأ بإزالة العظام التي تتواجد بها أو يمكن أن نقوم بشرائها مخلية.
- ثم بعد ذلك نقوم بفركها بشكل جيد وفي هذا الوقت نبدأ بتحضير وعاء صغير ونضع به المايونيز ثم نضيف عليه الملح والفلفل الأسود.
- كل هذه المكونات نبدأ بإضافتها مباشرة على الدجاج مع تتبيلة بشكل جيد.
- واتركي وفي نفس الوقت ابدئي بتحضير الأرز من خلال إضافة ملعقة من الزبدة، مع ملعقة من الزيت.
- ويتم غسيل الأرز جيدا ونضعهم على هذا السمن على النار مباشرة مع التقليب المتكرر.
- ثم نضيف القليل من الملح والفلفل الأسود والبصلة المفرومة والجزر الشرائح.
- ويتم التقليب عندما ينضج الأرز نبدأ بإضافته داخل الدجاج.
- ويتم لفها باستخدام الاسترتش أو ورق الفويل كنوع من أنواع تسهيل على شكل الرول.
- نبدأ بإضافتها في الثلاجة لمدة ثماني ساعات ثم بعد ذلك نقوم بإضافتها داخل الفرن.