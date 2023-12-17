اروع اكلة.. الحمام الكداب الرائع بتتبيلة جبارة احلى من المطاعم وبدون تكاليف بطعم يجنن.. الكل هينبهر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحمام الكداب الرائع بتتبيلة جبارة احلى من المطاعم ، الحمام الكداب يعتبر من ضمن أنواع المأكولات اللذيذة وفي نفس الوقت أتساءل البعض ما هي نوع هذه المأكولات وهل بالفعل مكونة من حمام، ولكن بالتأكيد هي تكون شبيه للحمام، ونفس طعم الحمام ولكن ليست من الحمام، لأنها مصنوعة من الدجاج وبالأخص أوراق الدجاج التي تتم إضافتها وخليها بشكل جيد وحشوها ببعض الوصفات من الأرز، ومبهرا ومميزة ولكن من السهل علينا أن نقوم بتحضيره بكل سهولة كما أنها تتناسب مع العزومات والاحتفالات كما أنها يمكن أن نقوم بتناولها في الافراح فبالتالي عزيزتي تعتبر طبقا رئيسيا في شهر رمضان إذا كنت بعمل عزومة اقاربك واهلك فتاكدي ان هذه الوصفة بسيطة جدا وسوف نقوم بتحضيرها بكل سهولة.

مكونات وصفة الحمام الكداب

بالفعل وصفة الحمام الكذاب قد تكون بسيطة جدا ومكونة من الآتي :-

أوراق دجاج حسب الكمية مخليا نهائيا من العظم.

نص كوب من الأرز.

اثنين ملعقة من الجزر الشرائح.

بصلة واحدة.

ملعقتين من المايونيز.

ملعقة من الملح.

ملعقتين من الصويا صوص.

توابل الأرز.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الزبدة.

كيفية إعداد الحمام الكداب