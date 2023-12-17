اختراع لكل ست بيت.. السمك في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها هتعمليها كل يوم لأولادك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد السمك من اللحوم البيضاء اللذيذة والشهية والتي تقوم ربة المنزل بعملها باستمرار لجميع أفراد أسرتها ولأنها مليئة بنسبة عالية من الكالسيوم والفسفور والمعادن، وعندما تقوم ربة المنزل بعمل السمك بالطريقة المعتادة نجد الكثير من الأطفال لا يحبونه ولا يقومون بتناوله، لذلك حرصت ربة المنزل بالبحث عن طريقة جديدة يتم بها عمل السمك، فاستطعنا أن نجد وصفة ذهبية يمكن من خلالها تحضير كفتة السمك وسوف يتناولونها جميع أفراد الأسرة ويحبونها كثيرا وسوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال المقال التالي.

مكونات كفتة السمك

تتكون وصفاتنا من خلال عدة مكونات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح مكوناتها من خلال الآتي.

سمك.

حزمة من البقدونس والكزبرة.

ثوم مهروس.

ملح.

فلفل أسود.

شطة.

2 حبة فلفل أخضر.

بقسماط.

طريقة تحضير كفتة السمك

تحضر كفتة السمك عن طريق عدة خطوات بسيطة، ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

أولا نحضر الخلاط ونضع به جميع المكونات التي لدينا ماعدا البقسماط، ويجب أن نقوم بالتخلص من الشوك بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نأخذ ذلك الخليط ونضعه في وعاء.

ثم نحضر طاسة ونضع بها الزيت الخاص بالقلي.

ثم بعد ذلك عندما يسخن الزيت نقوم بوضع معلقة من خليط السمك في البقسماط.

ثم نقوم بتحميرها في الزيت وعندما يحمر لونها نقوم بقلبها على الجانب الآخر.

عندما يحمر لونها من الجانبين نقوم بإخراجها على مناديل ورقية.

عندما يحمر لونها من الجانبين نقوم بإخراجها على مناديل ورقية. ثم نستمر في تلك الخطوات حتى ننهي كمية السمك التي لدينا.

ثم نقوم بتقديمها مع السلطة والأرز.

سوف نلاحظ بأن كفتة السمك تتميز بأنها شهية ولذيذة.

فوائد تحضير كفتة السمك

عندما نقوم بتحضير كفتة السمك نحصل على الكثير من الفوائد وهي.

تتميز بانها شهية وذو طعم مميز.

تكون رائحتها جذابة.

تكون رائحتها جذابة. يمكن للأطفال أن يقوموا بتناولها دون أي مشاكل.

سوف تعطينا كمية كبيرة من السمك لذلك فهي اقتصادية.

تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور فهي غنية بالمعادن إلى جانب أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات بسبب وجود الخضراوات بها.

استخدام الخل يحيث ضاف الخل إلى الماء الذي يغسل به السمك، حيث يساعد الخل على تحييد الرائحة الكريهة كما استخدام عصير الليمون يضاف عصير الليمون إلى الماء الذي يغسل به السمك، حيث يساعد عصير الليمون على التخلص من الزفارة وايضا استخدام الملح ضاف الملح إلى الماء الذي يغسل به السمك، حيث يساعد الملح على امتصاص الرائحة الكريهة.

طريقة تنظيف السمك

يمكنك استخدام كمية أكثر أو أقل من الخل والقرفة حسب ذوقك إذا كنت تستخدم يمكنك تقطيعه إلى قطع أصغر قبل النقع اذا كان السمك يحتوي على الكثير من الزفارة يمكنك نقعه لمدة أطول تصل إلى ساعة تساعد هذه الطريقة على التخلص من الزفارة الموجودة في السمك، مما يجعله أكثر لذة تساعد أيضًا على الحفاظ على نكهة السمك الطازجة تنها طريقة سهلة وبسيطة لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد