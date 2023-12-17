أكلة هنية .. اعملي مكرونة النجرسكو في البيت بمكونات بسيطة واقتصادية والطعم حكاية خرافي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المكرونة النجرسكو هي وصفة شهيرة تجمع بين المكرونة، الدجاج، والصلصة البيضاء الغنية، وتُعد هذه الوجبة خيارًا مثاليًا لعشاء عائلي مغذٍ، وهذا الطبق الشهير الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب الكثيرين حول العالم، هو رمز للطعام السريع التحضير والمتعدد الاستخدامات سواء كانت معكرونة إيطالية تقليدية، أو نودلز آسيوية، أو حتى أشكال مختلفة من الباستا الغربية، فإن المكرونة تتميز بقدرتها على التكيف مع مجموعة واسعة من النكهات والمكونات.
مكونات عمل النجرسكو
- 500 جرام مكرونة (أي نوع تفضله).
- 2 صدر دجاج مقطع إلى مكعبات.
- 2 كوب حليب.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة.
- ملح وفلفل حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- زيت للطهي.
طريقة تحضير النجرسكو
- طهي المكرونة: اسلق المكرونة في ماء مملح حتى تصبح نصف مطهية ثم صفيها.
- تحضير الدجاج: في مقلاة، اقلي مكعبات الدجاج بالزيت حتى تنضج ثم تبلها بالملح والفلفل والزعتر.
- تحضير الصلصة البيضاء: في قدر، ذوب الزبدة وأضف الدقيق مع التحريك المستمر بعدها أضف الحليب تدريجيًا حتى تحصل على صلصة ناعمة ثم تبلها بالملح والفلفل.
- تجميع النجرسكو: في طبق فرن، ضع طبقة من المكرونة، ثم طبقة من الدجاج، وأخيرًا طبقة من الصلصة البيضاء.
- إضافة الجبن: رش الجبنة الموزاريلا المبشورة على الوجه.
- الخبز: اخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.
نصائح لنجاح المكرونة
- اختيار النوع المناسب: اختر نوع المكرونة المناسب للصلصة أو الوصفة التي ترغب في تحضيرها.
- مراعاة زمن السلق: اتبع التعليمات الموجودة على العبوة لضمان سلق المكرونة بشكل مثالي. يفضل سلقها حتى تصبح طرية ولكن ما زالت تحتفظ بقوامها.
- استخدام ماء مملح: استخدام الماء المملح عند سلق المكرونة يضيف نكهة ويساعد في تحسين قوامها.
- حفظ بعض ماء السلق: احتفظ بكوب من ماء سلق المكرونة لاستخدامه في الصلصة؛ فهذا يساعد على تكثيف الصلصة وإضافة نكهة لها.
- تجنب الشطف بعد السلق: لا تشطف المكرونة بعد سلقها حتى لا تفقد النشا الذي يساعد في التصاق الصلصة بها.
- المزج المباشر مع الصلصة: بعد سلق المكرونة، امزجها مباشرةً مع الصلصة لتحصل على نكهة وتغطية أفضل.