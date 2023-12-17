أكلة هنية .. اعملي مكرونة النجرسكو في البيت بمكونات بسيطة واقتصادية والطعم حكاية خرافي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المكرونة النجرسكو هي وصفة شهيرة تجمع بين المكرونة، الدجاج، والصلصة البيضاء الغنية، وتُعد هذه الوجبة خيارًا مثاليًا لعشاء عائلي مغذٍ، وهذا الطبق الشهير الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب الكثيرين حول العالم، هو رمز للطعام السريع التحضير والمتعدد الاستخدامات سواء كانت معكرونة إيطالية تقليدية، أو نودلز آسيوية، أو حتى أشكال مختلفة من الباستا الغربية، فإن المكرونة تتميز بقدرتها على التكيف مع مجموعة واسعة من النكهات والمكونات.

مكونات عمل النجرسكو

500 جرام مكرونة (أي نوع تفضله).

2 صدر دجاج مقطع إلى مكعبات.

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة زعتر.

زيت للطهي.

طريقة تحضير النجرسكو

طهي المكرونة: اسلق المكرونة في ماء مملح حتى تصبح نصف مطهية ثم صفيها. تحضير الدجاج: في مقلاة، اقلي مكعبات الدجاج بالزيت حتى تنضج ثم تبلها بالملح والفلفل والزعتر. تحضير الصلصة البيضاء: في قدر، ذوب الزبدة وأضف الدقيق مع التحريك المستمر بعدها أضف الحليب تدريجيًا حتى تحصل على صلصة ناعمة ثم تبلها بالملح والفلفل. تجميع النجرسكو: في طبق فرن، ضع طبقة من المكرونة، ثم طبقة من الدجاج، وأخيرًا طبقة من الصلصة البيضاء. إضافة الجبن: رش الجبنة الموزاريلا المبشورة على الوجه. الخبز: اخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

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