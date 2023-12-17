كريم طبيعي هينور بشرتك في الشتاء ويجعلها رطبة ومشدودة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم طبيعي هينور بشرتك في الشتاء، هو فصل جميل ولكنه يحمل معه العديد من التحديات للبشرة، فالبرد والجفاف يسببان تشققات وتهيجات وتجاعيد في الوجه واليدين والقدمين، لذلك يجب علينا الاهتمام بترطيب بشرتنا بشكل جيد واستخدام منتجات طبيعية ومغذية تحميها من العوامل الخارجية، في هذا المقال سنتعرف على وصفة سهلة ورائعة لصنع كريم ترطيب منزلي.

كريم طبيعي هينور بشرتك في الشتاء

مكونات الوصفة

زبدة الشيا : زبدة نباتية تستخرج من بذور شجرة الشيا، وتحتوي على فيتامينات A و E و F والتي تساعد على ترطيب وتغذية وتجديد خلايا البشرة وتحميها من الأشعة فوق البنفسجية والالتهابات.

: زبدة نباتية تستخرج من بذور شجرة الشيا، وتحتوي على فيتامينات A و E و F والتي تساعد على ترطيب وتغذية وتجديد خلايا البشرة وتحميها من الأشعة فوق البنفسجية والالتهابات. زيت جوز الهند : هو زيت نباتي من لب جوز الهند، ويحتوي على أحماض دهنية مشبعة ومضادات للأكسدة والميكروبات، والتي تساعد على ترطيب وتنعيم وتفتيح وتطهير البشرة وتقوية الشعر والأظافر.

: هو زيت نباتي من لب جوز الهند، ويحتوي على أحماض دهنية مشبعة ومضادات للأكسدة والميكروبات، والتي تساعد على ترطيب وتنعيم وتفتيح وتطهير البشرة وتقوية الشعر والأظافر. زيت اللوز الحلو : يستخرج من بذور شجرة اللوز، ويحتوي على فيتامينات تساعد على ترطيب وتهدئة وتنظيف وتفتيح البشرة وتقليل الهالات السوداء والندبات والحبوب.

: يستخرج من بذور شجرة اللوز، ويحتوي على فيتامينات تساعد على ترطيب وتهدئة وتنظيف وتفتيح البشرة وتقليل الهالات السوداء والندبات والحبوب. زيت الورد: يحتوي على مواد مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات، والتي تساعد على ترطيب وتنشيط وتجديد وتوازن وتنعيم البشرة وتعطيها رائحة جميلة.

طريقة تحضير الوصفة

نأخذ كوب من زبدة الشيا ونضعه في وعاء معدني ونسخنه على حمام مائي حتى يذوب تماماً.

نضيف إليه نصف كوب من زيت جوز الهند ونقلبه جيداً حتى يمتزج مع الزبدة.

ثم نضيف إليه ربع كوب من زيت اللوز الحلو ونقلبه مرة أخرى حتى يتجانس مع المزيج.

نضيف إليه عشر قطرات من زيت الورد ونقلبه للمرة الأخيرة حتى ينتشر العطر في الكريم.

نرفع الوعاء عن الحمام المائي ونتركه يبرد قليلاً ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك ويصبح له قوام كريمي.

نأخذ الكريم من الثلاجة ونضعه في علبة محكمة الغلق ونحفظه في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس.

طريقة الاستخدام