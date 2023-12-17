"سر عمل عجينة الوافل المقرمشة في المنزل" بخطوات سهلة وبسيطة ونتيجة أكثر من رائعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوافل هو نوع من الحلويات الغربية التي تتميز بطعمها اللذيذ ومقرمشاتها الشهية، ويتكون الوافل من عجينة يتم إعدادها من الدقيق والحليب والبيض والسكر والخميرة، ويمكن حشوة الوافل بالعديد من الحشوات المختلفة، مثل الشوكولاتة أو الكريمة أو الفواكه، ويتميز الوافل بطعمه المقرمش من الخارج والطري من الداخل.
طريقة عمل عجينة الوافل
المقادير:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض
- ملعقتان كبيرتان من السكر
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- رشة ملح
- بيضة واحدة
- كوب من الحليب السائل
- نصف كوب من الزيت النباتي
الخطوات:
- في وعاء كبير نخلط الدقيق والسكر والخميرة والملح جيدا.
- في وعاء آخر نخفق البيضة والحليب والزيت جيدا.
- نضيف خليط البيض والحليب إلى خليط الدقيق ونخلط حتى نحصل على عجينة متجانسة.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر.
- بعد أن تخمر العجينة نقوم بتسخين مقلاة الوافل.
- نسكب مقدار ملعقة كبيرة من العجينة في كل فتحة من فتحات المقلاة.
- نترك الوافل حتى ينضج ثم نخرجه من المقلاة.
- نقوم بتزيين الوافل حسب الرغبة مثل الشوكولاتة أو الكريمة أو الفواكه.
نصائح جيدة لنجاح تحضير عجينة الوافل
- للحصول على وافل هش ومقرمش يجب أن نترك العجينة تتخمر لمدة كافية.
- يمكن إضافة نكهات أخرى إلى عجينة الوافل مثل الفانيليا أو القرفة أو البرتقال.
- يمكن تقديم الوافل مع الآيس كريم أو الشوكولاتة أو العسل.
- للحصول على عجينة وافل هشة ومقرمشة من المهم أن تخبز العجينة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون.
- يمكن إضافة نكهات مختلفة إلى عجينة الوافل مثل الفانيليا، أو القرفة، أو الشوكولاتة.
- يمكن تزيين الوافل بالحليب المكثف المحلى أو الشوكولاتة السائلة أو الفواكه الطازجة.