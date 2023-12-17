تعرف على ما يحدث للجسم عند تناول القلقاس في فصل الشتاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تناول القلقاس طعام لا يحبه الكثيرين رغم الفوائد العديد التي يحتوي عليها، القلقاس، واحداً من أفضل الأطعمة، وإن سمعت عن فوائده الصحية، فبالتأكيد لن تستغنى عن تناوله على أقل مرة أسبوعياً، حيث أن القلقاس له العديد من الفوائد على الصحة العامة، ويعتبر من المصادر القوية والغنية بالعديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج لها جسم الإنسان، وبما أن القلقاس واحداً من الخضروات التي تظهر في فصل الشتاء بكثرة، فنصيحتي لك تناوله خلال هذه الفترة.

يؤكد خبراء التغذية العلاجية في مختلف دول العالم، أن القلقاس واحداً من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، ومجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة ومقاومة العديد من الأمراض، خاصةً الأورام السرطانية.

فوائد القلقاس

يساعد القلقاس في التخلص من الوزن الزائد، وذلك بسبب احتوائه على ألياف طبيعية تعطي إحساساً بالشبع لفترات طويلة.

بفضل الألياف الغذائية الموجودة به، فهو يعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، ويعمل على التخلص من آلام القولون العصبي.

يساعد أيضاً في خفض مستوى السكر في الدم، خاصةً مصابي مرض السكري.

كذلك يحتوي القلقاس على نسبة كبيرة من فيتامين د، الذي يعد المصدر الأساسي للحفاظ على صحة الأسنان والعظام على حد سواء، ويعالج هشاشة العظام، والتهابات العظام.

القلقاس يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأورام السرطانية، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعد مفيداً لتنظيم ضربات القلب.

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الفيتامينات التي يحتوي عليها القلقاس، مثل فيتامين A، فيتامين B1، فيتامين B2، فيتامين B6، فيتامين C، ومجموعة كبيرة من المعادن التي يحتاج الجسم لها مثل، المنجنيز، الزنك، النحاس، الحديد، البوتاسيوم، والماغنسيوم.

ويؤكد خبراء التغذية أنه ينصح بضرورة تناول القلقاس خاصةً في فصل الشتاء، لما له من فوائد في علاج نزلات البرد، كما بنصح بضرورة تناوله على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.