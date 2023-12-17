أكلة بيتي تدفي في الشتاء.. طريقة عمل الشعرية باللبن بأسهل المكونات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل الشعرية باللبن، هذه الحلوى مغذية جدا للأطفال، هي حلوى شعبية في الوطن العربي، وتتميز بمذاقها الحلو وقوامها الناعم، تحتوي هذه الوصفة على الشعرية واللبن والسكر والمكسرات والزبيب والقرفة، وهي مكونات غنية بالطاقة والبروتين والكالسيوم والحديد والفيتامينات، تساعد هذه الوصفة على تقوية جهاز المناعة والعظام والأسنان والشعر والبشرة للأطفال، وتمنحهم شعورا بالشبع، تابعونا من خلال المقال التالي للتعرف على مكونات الوصفة اللذيذة وطريقة تحضيرها بشكل كامل وبكل سهولة.

طريقة عمل حلوى الشعرية باللبن

المكونات

كوب من الشعرية.

مقدار كوب ونصف من اللبن.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع كوب من المكسرات المفرومة (اللوز، الجوز، الفستق، الكاجو).

مقدار ربع كوب من الزبيب.

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي الشعرية مع ملعقة كبيرة من الزبدة، وقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون.

أضيفي اللبن والسكر والفانيليا والقرفة، واخلطيها جيدا.

اتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر، حتى تتماسك الشعرية وتمتص اللبن.

ارفعي القدر عن النار، واسكبي الشعرية باللبن في طبق التقديم، أو في أكواب فردية.

رشي المكسرات والزبيب على وجه الشعرية، وزينيها بقطع من القرفة أو النعناع إذا أحببتي.

قدمي الشعرية باللبن ساخنة أو باردة على حسب ذوقك.

وبهذا تكوني قد أعددتي وجبة حلوة ومغذية لأطفالك، تمتعي بها وبأسرتك فهي مفيدة للجسم تمنحه الطاقة والحيوية والنشاط ومغذية في الشتاء.

فوائد الشعرية باللبن للجسم