الطريقة الأصلية لعمل الكبدة بالردة زي المحلات جربيها وفرحي أولادك بيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكبدة من الأطباق الشعبية المفضلة لدى الكثيرين والتي تتميز بطعمها الرائع والشهي وهي من المصادر الغنية بالبروتين والحديد وتتميز بقيمة غذائية عالية وصحية، وتعد الكبدة بالردة من أشهر طرق تحضير الكبدة حيث تتميز بطعمها المقرمش واللذيذ، وسوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة عمل الكبدة بالردة بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت، والكبدة بالردة من الأطباق السهلة واللذيذة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة، وسنقدم أيضاً بعض النصائح لنجاح هذه الوصفة تابعي معنا الخطوات بالأسفل.

مكونات الكبدة بالردة