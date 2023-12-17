مش هتشتريها من بره طريقة عمل الثومية بالنشا اللذيذة في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الثومية بالنشا ومن المقبلات التي يحب تناولها الكثير بجانب الفراخ المشوي والكفتة والشاورما السوري وغيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى اخر، ويمكن تقديمها بجانب المحاشى أو الدجاج المقلي، ويرجع اصل هذا الطبق الي المطبخ السوري، وتحتوي هذه الوصفة على مكونات مفيدة جداً لصحة الجسم حيث أنه تحتوي على النشا التي تعتبر مضادة للالتهابات وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة وتحتوي أيضا على الثوم الذي يعتبر مضاد حيوي في قتل البكتيريا، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا دوت الخليج على طريقة تحضير الثومية بالنشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الثومية بالنشا

تحتوي الثومية بالنشا على بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-