زيوت طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع ونتيجة موثوقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل الزيوت الطبيعية على ترطيب الشعر وإعطائه تغذية، وأيضاً تساعد الشعر على جعله أكثر نعومة ولمعان وتمنع الهيشان وتقلل التساقط، لاحتوائها على أنواع مختلفة من الفيتامينات، وعلى الرغم من أن جميع أنواع الشعر يمكن أن تستفيد من استخدام الزيت، إلا أن الأمر الأهم هو اختيار نوع الزيت المناسب للشعر، وسوف نوضح لكم افضل الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر.
أفضل زيوت طبيعية لتطويل الشعر
هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر، ومنها:
- زيت جوز الهند للشعر حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية، وأيضاً يعتبر غني بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الشعر، وهذا الزيت ملائم لجميع أنواع الشعر، وخصوصاً الشعر الجاف و المتقصف.
- زيت الارغان للشعر ويعرف باسم الزيت المغربي، الغني بالأحماض الدهنية وفيتامين ه، ويعمل هذا الزيت على ترطيب وتنعيم الشعر ويعطيه اللمعان ويجعله سهل في التصفيف، وهذا الزيت يناسب جميع أنواع الشعور، ويعتبر زيت الارجان من أشهر الأنواع.
- زيت الجوجوبا للشعر هذا الزيت يعمل على ترطيب الشعر ومنع ظهور قشرة الرأس و جفاف الفروة، وأيضاً يعطية لمعان ونعومة، ويمتاز هذا الزيت بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله ملائم للشعر الجاف و الباهت والتالف.
زيوت طبيعية لترطيب الشعر
كما توجد العديد من الزيوت الطبيعية التي تمنح الشعر الترطيب اللازم، ومنها:
- زيت اللوز الحلو يعمل على ترطيب الشعر ويحميه من التقصف والتجاعيد، وأيضاً يقلل تساقط الشعر، عند استخدامه بانتظام ويطول الشعر ويقويه، وهذا الزيت مناسب للشعر الجاف والتالف، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل تساقط الشعر.
- زيت الزيتون هذا الزيت يحمي الشعر من أضرار الحرارة التي تستخدم عند تصفيف الشعر ويغطى الشعر نعومة ولمعان ويمنع الشعر من التلف، وزيت الزيتون يعتبر مناسب للشعر التالف والجاف والباهت.