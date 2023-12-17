طريقة عمل ماسك الحلبة للبشرة وفوائد شربها للجسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحلبة، من أكثر المشروبات التي يحبها الكبير والصغير على حد سواء، رغم عدم اقتناع البعض بها، إلا أن الحلبة تظل واحدة من أبرز المشروبات التي تحتل مكانة خاصة لدى البعض، ويمكن تناولها سواء سادة، أو مضاف إليها الحليب، وتتميز الحلبة برائحة نفاذة، جعل البعض ينفر منها، بسبب مركباتها التي تظهر في العرق، أو رائحة البول، ورغم كل ذلك فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ولها العديد من الفوائد الصحية على الجسم.

الحلبة بشكل عام لها العديد من الفوائد كما سبق وتم الإشارة، ليس على الجسم فقط، لكن أيضاً لها دور كبير في علاج مشاكل البشرة المختلفة، ومن أبرز العناصر الغذائية الموجودة بها، البروتين، الكربوهيدرات، والألياف الطبيعية، ومجموعة كبيرة من الفيتامينات، ويؤكد خبراء التغذية العلاجية أن الحلبة تعمل على تنظيم مستوى السكر، والحفاظ على الجهاز الهضمي.

فوائد الحلبة

تعمل الحلبة على علاج مشكلة حرقة المعدة، ويمكن تناول مشروب الحلبة بعد تناول الأكلات الدسمة للتخلص من الحموضة الناتجة عنه. تحتوي الحلبة على خصائص مضادة للالتهابات، والتي بشكل عام تعمل على علاجها، مثل التهابات المفاصل، وأيضاً التهابات الشعب الهوائية. مادة صمغ الحلبة الموجودة بها، تعمل على ترطيب البشرة، وحماية الجلد من الجفاف الذي يظهر خاصةً في فصل الشتاء بها أيضاً مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا المسببة لحب الشباب، ويمكن للحلبة علاج هذه المشكلة ومنع ظهورها مرة ثانية. يمكن أيضاً للحلبة تفتيح لون البشرة، خاصةً لمن يتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر في فترات الظهيرة، وإزالة التصبغات من البشرة.

بخلاف تناول مشروب الحلبة، يمكن أيضاً استخدام وصنع ماسك الحلبة في المنزل بأسهل طريقة، فقط، قومي بطحن ملعقتين من الحلبة، وأضيفي لها كمية مناسب من عسل النحل، مع القليل من الماء الدافئ، وبعد خلط المكونات جيداً، ضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة، ومن ثم غسل البشرة بمياه فاترة، وستجدي ترطيب فعال ومتميز لبشرتك، وتحسن ملموس.