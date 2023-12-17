وفري فلوس أبو عيالك.. وصفة سحرية لإزالة سواد الإبط بمكونات منزلية.. هتبقى ناصعة البياض

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقدم لكم في هذا المقال وصفة سحرية لإزالة سواد الإبط، حيث تكره النساء وجود أماكن غامقة في أجسادهن خاصة منطقة الابط والمنطقة الحساسة لأن الأمر يشعرهن بالإزعاج خاصة المقبلات على الزواج منهن، وتبحث الفتيات عن وصفة سحرية وسريعة للتخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي دون أن تتكلف الكثير من الأموال، لذلك نحن هنا اليوم لنستعرض معكم وصفات سحرية لازالة سواد الابط بسرعة.

وصفة سحرية لإزالة سواد الإبط بمكونات منزلية

توجد مجموعة من الطرق الطبيعية التي يمكن اعتمادها لإزالة سواد الإبط وهي كالتالي:-

المكونات:

حبة من البطاطا.

طريقة الاستخدام:

قومي بتقسيم البطاطا إلى شرائح مستديرة بحجم متوسط.

قومي بتدليك منطقة أسفل الإبط بشرائح البطاطا بحركات دائرية.

كما يمكنك خفق البطاطا في الكبة وبعدها تصفى للحصول على العصارة الناتجة عنها.

ضعي هذه العصارة على أماكن تحت الإبط واتركيها ربع ساعة.

يمكنك استخدام العصارة 3 مرات في اليوم حتى تحصلي على أفضل نتيجة.

استخدام الخيار لإزالة سواد الإبط

يمكنكم كذلك تطبيق وصفة الخيار لإزالة اسوداد منطقة أسفل الإبط والمناطق الحساسة نهائيا بكل بساطة كالتالي:-

المكونات:

قطع من الخيار.

طريقة الاستخدام:

اخلطي شرائح الخيار في الكبة وقومي بتصفيتها لكي تحصلي على العصارة الخاص به.

ضعي ملعقة من الكركم المطحون وملعقة من عصير الحامض إلى هذا المزيج.

قلبي المزيج جيدا للحصول على عجينة.

قومي بتطبيق تلك الوصفة على منطقة تحت الابط.

تترك الخلطة نصف ساعة ثم تغسل جيدا بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار الطريقة بشكل يومي حتى تحصلين على النتائج المرجوة بدون مشاكل على بشرتك.

نصائح للحصول على أفضل النتائج من الوصفة