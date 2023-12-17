"مش هتبطلي تعمليها "وصفة النشا وماء الورد لتفتيح وإزالة والتصبغات ف وقت قياسي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الاهتمام بالبشرة من الأمور الهامة التي يجب الحرص عليها، حيث تعتبر النشا مع ماء الورد من أهم الوصفات للتفتيح والتخلص من مشكلات البشرة المتنوعة، فيمكنك المواظبة على الماسك للحصول على نتيجة رائعة بكل سهولة، سوف نتعرف على طريقة عمل الماسك مع خطوات التطبيق من خلال هذا المقال.

فوائد ماسك النشا وماء الورد للبشرة

هناك مجموعة متنوعة من الفوائد المختلفة للبشرة ومن أهمها:

المساعدة في التخلص من حب الشباب بشكل رائع، لأنه يحتوي على مجموعة من مضادات الميكروبات.

الحد من التصبغات المختلفة والندب بشكل رائع حيث أن النشاء مع ماء الورد تساهم في تقشير البشرة بشكل ممتاز.

التحكم في كمية الزيوت من البشرة بسهولة مما يساعد في تقليل المشكلات الموجودة بالبشرة.

التقليل من التعرق بكمية رائعة.

الحصول على رائحة جميلة للبشرة .

التخلص من الطفح الجلدي مع الحد من الحكة.

طريقة عمل ماسك النشا مع ماء الورد

يمكنك عمل خليط رائع من النشا مع ماء الورد من خلال:

الحرص على مزج ملعقة من النشا مع ملعقة من ماء الورد مع إضافة نصف ملعقة من العسل.

ننظف البشرة بشكل ممتاز ومن ثم نطبق الوصفة على البشرة.

ومن ثم نترك البشرة لمدة ثلث ساعة.

ونقوم بشطف البشرة بماء بارد لغلق المسام.

يمكنك التكرار مرتين في الأسبوع.

ماسك النشا مع عصير الليمون

أما عن طريقة عمل ماسك النشا طريقة عمل ماسك النشا مع عصير الليمون ما يلي: