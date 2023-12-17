أحلى من المحلات.. طريقة تحضير كفتة الفراخ بمكونات منزلية بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعد كفتة الفراخ من الأكلات المصرية الشهيرة والمتتعة التي يعشقها الكبار والصغار، وهي من الأطباق السهلة في التحضير والمغذية جداً لجميع أفراد الأسرة، كما أنها مناسبة للمناسبات العائلية والاحتفالات المختلفة التي تقوم بها الأسرة في جميع دول العالم، وسوف نوضح في هذا المقال بعض الأسرار الهامة في تحضير الكفتة حتى تكون أحلى من المحلات.

مكونات كفتة الفراخ

نصف كيلو من الفراخ المفرومة على أن يتم الفرم بشكل جيد.

بصلة متوسطة الحجم على أن يتم بشرها.

ربع كوب من البقسماط بالإضافة إلى بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم لفوائده الكبيرة وطعمه الرائع.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة حتى تُعطي طعم مميز للكفتة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة والتي تكون مكونة من (ملح، فلفل أسود، كمون، كركم، بابريكا).

ملعقة كبيرة من الزيت.

أسياخ خشبية للشوي وممكن استخدام أساخ حديدية مناسبة. طريقة التحضير

الخطوة الأولى: في وعاء كبير أو مناسب، يتم خلط الفراخ المفرومة مع البصل المبشور والبقسماط والبيضة والثوم والكزبرة والبهارات.

ثانياً: اعجني المزيج جيدًا بيديك حتى يتماسك.

ثالثاً: عليكي عمل أصابع كفتة متساوية الحجم والطول، مع وضعها في طبق واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تتماسك أكثر ويمكنك وضعها في الثلاجة.

رابعاً: اخرجي الكفتة من الثلاجة وأدخليها في السيخ، وضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة.

خامساً: ادهني الكفتة بالزيت من الجهتين، واشويها في الفرن المحمى على أن يكون على درجة حرارة عالية لمدة 15 دقيقة، قبل دخول الكفته، مع ضرورة تقليبها من حين لآخر حتى تتحمر من الجهتين.

سادساً: قدمي كفته الفراخ ساخنة مع الخبز والسلطة والطحينة أو الكاتشب لجميع الأهل والأصحاب والضيوف.

ملحوظة: يمكنك تقديم كفتة الفراخ بطريقة مميزة ومختلفة عن الآخرون، وذلك من خلال تحضير صلصة طماطم مضاف إليها الفل والبصل والثوم والملح والماء، سكبها على الكفتة فور خروجها من الفرن وتركه حتى تغلي، ثم قومي بتزين الكفتة بالبقدونس والكزبرة.