تبييض وتقشير اليدين والرجلين من أول يوم وإزالة سواد السنين والجلد الميت نهائياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقشير اليدين والرجلين في البيت بدون الحاجة إلى استخدام مقشرات جاهزة أو الذهاب للكوافير، فنقدم لكِ أكثر من طريقة يمكنك من خلالها عمل تقشير أو سنفرة لليدين أو القدمين والنتيجة ممتازة جدًا وستلمسين بيدك النعومة والترطيب، ويمكنك مضاعفة الكمية التي سنذكرها والاحتفاظ بها في الثلاجة بحيث تكفي لعمل تقشير مرتين في الأسبوع.

مكونات تقشير اليدين والرجلين

تحتاج اليدين والقدمين إلى تقشير مرتين في الأسبوع لتتخلصي من الجلد الميت أول بأول وبالتالي تصبح يديكِ وقدميكِ ناعمتين وفاتحتين، إليكِ أكثر من وصفة طبيعية للتقشير:

وصفة السكر وزيت جوز الهند

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من السكر الخشن، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

سيتكون لديكِ عجينة يمكنك استخدامها في عمل تقشير لليدين أو للقدمين، بلل الجلد بالماء ثم ابدئي في التقشير بشكل دائري لمدة دقيقتين.

بعد ذلك اتركي المزيج على الجلد لمدة خمس دقائق وبعدها اشطفي بالماء الفاتر وجففي وضعي الكريم أو الزيت المرطب.

إذا كان جلدك حساس فيمكنك استخدام السكر وزيت جوز الهند فقط.

زيت فيتامين هـ لتقشير اليدين والقدمين

يعمل فيتامين هـ على إصلاح الجلد التالف ويستخدم بالطريقة التالية:

اخلطي ملعقتان كبيرتان من السكر على 3 كبسولات فيتامين هـ، ويمكنك ضبط القوام لتسهيل استخدامه من خلال إضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

بللي الجلد بالماء الدافئ كما ذكرنا ثم ابدئي في التقشير ثم اشطفي الجلد بالماء الفاتر ورطبي، وكرري مرتين في الأسبوع.

وصفة الصبار والسكر والليمون