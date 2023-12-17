مواصفات وسعر هاتف سامسونج S22 أعلي شاشة وأقوي بطارية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مواصفات وسعر هاتف سامسونج 22 الذي يعد من ضمن الهواتف المميزة المقدمة من شركة سامسونج التي تتصدر المبيعات الخاصة بها دائمًا داخل السوق المصري، ولذا يقبل العديد من الأشخاص على البحث عن الهواتف الخاصة بالشركة ومعرفة مواصفاتها وسعرها ليقارنوا بينها وبين الهواتف الأخرى بنفس الفئة السعرية وما إذا كان يستحق الشراء أم لا، ولذا سنتعرف على المواصفات والسعر الخاصين بهاتفها سامسونج 22 في السطور القادمة.

حققت شركة سامسونج المشهورة العديد من النجاحات لتفاجئنا الآن بهاتفها الجديد والمميز وهو سامسونج S22، ويأتي هذا الهاتف مع شاشة أموليد بتردد 90 هرتز وكاميرا خلفية ذات مثبت بصري مع بطارية عملاقة تضمن لك استخدام الهاتف لوقت طويل، ونتعرف في هذا المقال على مواصفات وسعر هاتف سامسونج S22 الأخرى وهل يستحق شراؤه بفئته السعرية تلك.

مواصفات هاتف سامسونج S22

تأتي المواصفات الخاصة بهاتف سامسونج S22 كما يلي:

يدعم الهاتف الراديو FM.

يدعم شريحتي اتصال نانو.

يدعم خدمة الـ NFC.

يدعم شبكات 2G, 3G, 4G.

خامات تصنيعه بالكامل من البلاستيك، والإطار كذلك من البلاستيك.

تأتي الشاشة بشكل النوتش ويكون على هيئة حرف U والتي تسميها الشركة باسم infinity U، وهي من نوع سوبر أموليد بمساحة تبلغ 6.4 إنش، وهي بجودة +HD.

تردد الشاشة 90 هرتز وهو ما يمنحك سرعة واستجابة أفضل خصوصًا أثناء اللعب.

تدعم الشاشة الخاصية التي تسمى HDR وتدعم أبعاد عرض 20:9 حتى تعرض محتوى أكبر فوق الشاشة عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو عند اللعب.

السطوع الخاص بالشاشة يكون 1000 شمعة، كما أنه يصل حتى 1300 على الأكثر.

يدعم تصوير مقاطع الفيديو ال 8k ويكون هذا بمعدل 24 إطار خلال الثانية، ويدعم كذلك التصوير 4k كما يدعم التصوير ال full HD بمعدل التقاط وقدره 30 و 60 و 240 إطار خلال الثانية، هذا بالإضافة إلى دعم التصوير ال HD والذي يكون بمعدل التقاط وقدره 690 إطار خلال الثانية.

الهاتف مدعوم بميكروفون إضافي من أجل عزل الضوضاء.

تأتي سماعات الهاتف الخارجية بصوت ستيريو.

يأتي منفذ USB من نوع التايب سي ويدعم كذلك ال otg.

يدعم البصمة وتكون تحت الشاشة، وهي تعمل من خلال الموجات الصوتية الالتراسونيك، ويدعم أيضًا الـ face unlock التي تفتح الهاتف من خلال الوجه.

يعد هاتف سامسونج S22 جهازًا قويًا ومتطورًا بالعديد من المزايا.

عيوب هاتف سامسونج S22

من أكبر العيوب التي يعاني منها هاتف سامسونج S22 هو سعره المرتفع وعلى الرغم من أن هذا الهاتف يعتبر جهازًا متميزًا بالإمكانات والمزايا التي يقدمها، إلا أن سعره يعتبر مرتفعًا جدًا بالمقارنة مع بعض الهواتف الأخرى المتاحة في السوق هذا يجعله غير ميسور التكلفة وغير متاح للعديد من الأشخاص.

سعر هاتف سامسونج 22

يبدأ سعر هاتف سامسونج 22 من حوالي 750 دولار فما فوق حسب رامات الهاتف ومساحة التخزين الخاصة به.