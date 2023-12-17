أستمتعي مع أسرتك وأطفالك بكيكة الغيمة الباردة ب3 مكونات بس وبدون فرن وهتكون جاهزة في دقايق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -الحلويات من المأكولات الأساسية المفضلة لدى الأطفال والكبار أيضًا ويحب تناولها الكثير بعد الوجبات الأساسية، كما تعتبر من أساسيات العزومات المختلفة والمناسبات أيضًا لذلك دائمًا ما تبحث الكثير من النساء عن أفضل أنواع الحلويات الجديدة السهلة التي يمكن أن يتم إعدادها في المنزل بكل سهولة، واليوم جئنا لكم بطريقة عمل كيكة باردة لا تحتاج للكثير من المكونات كما أنها أيضًا لذيذة ولها شكل رائع شهي يمكن تحضيرها خلال دقائق معدودة وسوف يستمتع بها الجميع.

طريقة عمل كيكة الغيمة الباردة

خطوات بسيطة جدًا يمكنكم إعداد كيكة الغيمة الباردة التي لا تحتاج في مكوناتها لاستخدام الدقيق ولا البيض ولا الفرن، ولكنها تتمتع بقوام كريمي لذيذ الطعم وهذه الخطوات تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات:

اثنين كوب حليب.

أربعة أكياس من البسكويت بالشوكولاتة حسب النوع المفضل.

عدد 2 كوب من كريم الشانتيه البودرة.

طريقة التحضير

في البداية نحضر وعاء مناسب ونقوم بإضافة الكريم الشانتيه ويمكن إضافة القليل كم السكر البودرة إذا كان الكريم شانتيه غير محلى ونخلطهم جيدًا حتى يتم التجانس.

بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من اللبن الحليب ولابد أن يكون مثلج وباستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق الكريم جيدًا حتى يصبح ذو قوام مرتفع هش وخفيف مثل الشكل المعتاد.

ضعي الكريم الشانتيه داخل الثلاجة حتى يتماسك قليلًا.

ثم بعد ذلك أحضري صينية مناسبة الحجم يفضل أن تكون من البايركس.

أحضري كوب الحليب وقومي بتسخينه قليلاً حتى يصبح دافئًا بعد ذلك نقوم بتسقيه البسكوت واحدة تلو الأخرى داخل الحليب ثم يتم رصها في الصينية حتى يتم تكوين أول طبقة من البسكوت.

أضيفي إلى هذه الطبقة طبقة أخرى من الكريم الشانتيه.

بعد ذلك يتم عمل طبقة أخرى من البسكوت بنفس الخطوات السابقة.

ثم طبقة أخرى من الكريم الشانتيه.

يتم اتباع هذه الخطوات لحين انتهاء كمية البسكوت بعدد طبقات مناسبة حتى تكون الكيكة مرتفعة.

وفي النهاية يتم وضع طبقة كريم الشانتيه ويتم تزيين الكيكة بطبقة من البسكوت المطحون حتى يغطي الكريمة تمامًا.

أدخلي الصينية داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك بشكل جيد بعد ذلك يتم إخراجها وتقطيعها وتقديمها في أي وقت.

في نهاية هذا المقال تعرفنا على طريقة عمل كيكة الغيمة اللذيذة المميزة بكل سهولة يمكن أن تقدم في المناسبات المختلفة كما أنها أيضًا يمكن أن تقدم للضيافة.