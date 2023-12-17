سلطة كول سلو أحلي من كنتاكي اعرفي مكونات وطريقة عمل سلطة الكول سلو في البيت بسهولة

مكونات وطريقة تحضير الكول سلو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سلطة الكول سلو هي واحدة من الأطباق الصحية والمنعشة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص وتعتبر هذه السلطة من الأطباق السهلة التحضير وتحتوي على مكونات غنية بالمغذيات والفيتامينات التي تعمل على تعزيز الصحة العامة حيث تتألف مكونات سلطة الكول سلو من ثمرة الكرنب الأخضر والبقوليات، مثل اللوبيا الخضراء، والمكونات الأخرى كالجزر والفلفل الأحمر وفي هذا المقال ببوابة الصبح سوف نتناول مكونات وطريقة عمل الكول سلو في البيت بكل سهولة.

سلطة الكول سلو لها فوائد صحية عديدة لما فيها من مكونات مليئة بالقيم الغذائية العالية ولإعداد سلطة الكول سلو في المنزل سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:

قطعتين من الكرنب الأخضر ويفضل تقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ربع كوب من اللوبيا الخضراء المسلوقة والمفرومة.

حبة كبيرة من الجزر ويفضل بشرها إلى شرائح رقيقة.

نصف حبة من الفلفل الأحمر ويفضل تقطيعها إلى شرائح رفيعة.

عدد 1 حبة صغيرة من البصل الأحمر ويفضل تقطيعها إلى قطع صغيرة.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس الطازج المفروم.

ربع كوب من المايونيز.

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الخردل.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

قومي بخلط قطع الكرنب الأخضر، اللوبيا الخضراء، الجزر، الفلفل الأحمر، والبصل الأحمر في وعاء كبير. قومي بخلط المايونيز، الزبادي، الخردل، الملح والفلفل الأسود في وعاء صغير ثم اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على صلصة متجانسة. قومي بصب الصلصة على مكونات السلطة واخلطيها جيدا حتى تتغطى المكونات بالصلصة. قومي بوضع السلطة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. قومي بتقديم سلطة الكول سلو وهي باردة. يمكنك تزيين طبق السلطة بالبقدونس المفروم.

بهذه المكونات الصحية وطريقة التحضير البسيطة يمكنك الآن الاستمتاع بمذاق سلطة الكول سلو الرائع في المنزل مع أفراد أسرتك.