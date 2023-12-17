طريقة عمل خروف المندي بكل سهولة للعزومات والأفراح مش هتجيبي شيف ولا طباخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر خروف المندي من أشهر الأطباق التي تقدم في العديد من الثقافات الشرقية، ويعتبر ذلك أحد أبرز الأطباق التي تقدم في المناسبات والأعياد الخاصة مثل عيد الأضحى تتميز هذه الوصفة بالطعم اللذيذ والتتبيلية الغنية التي تعطي لحم الخروف نكهة فريدة ومميزة تتكون طريقة عمل خروف المندي من عدة خطوات رئيسية وفيما يلي سأشرح تلك الخطوات بالتفصيل

طريقة تحضير الخروف المندي

تجهيز اللحم قبل الشروع في طهي الخروف يجب تحضير اللحم بشكل جيد يمكنك استخدام نصف خروف أو كاملًا حسب حجم الوجبة قومي بغسل اللحم جيدا تحت الماء البارد لإزالة الشوائب والأوساخ ثم قومي

بتقطيع اللحم إلى قطع كبيرة وتنظيفها من الدهون الزائدة.

تتبيل اللحم يعتبر التتبيل من أهم خطوات تحضير خروف المندي.

قومي بتحضير ألتتبيله بخلط الزبادي مع الثوم المدقوق الزنجبيل المبشور الزعتر الكزبرة المفرومة الكمون الكركم القرفة عصير الليمون زيت الزيتون والملح والفلفل حسب الرغبة.

تجهيز الخروف المندي

قم بدهن اللحم جيدا بالتتبيلية وافركيه باليدين حتى يتشرب اللحم النكهات ثم قومي بتغطية اللحم وتركه في الثلاجة لمدة تتراوح بين 4-6 ساعات لمزيد من التتبيل.

طهي الخروف بعد استكمال عملية التتبيل قومي بسخن الفرن إلى درجة حرارة عالية حوالي 200 درجة مئوية قومي بتبطين صينية الخبز بورق القصدير وضع قطع اللحم على الصينية وغطيها بورق القصدير الأخر لمنع جفاف اللحم في الفرن.

قومي بطهي اللحم في الفرن لمدة 20-30 دقيقة على درجة حرارة عالية لتكون البشرة خارجية مقرمشة ثم

قللي درجة حرارة الفرن إلى 150 درجة مئوية واستمري في طهي اللحم لـ3-4 ساعات إضافية أو حتى يصبح لحم الخروف طريا وسهل الفصل.

تقديم الخروف المحضر بعد الانتهاء من طهي الخروف قومي بتغطية القصدير بورق الألومنيوم واتركي اللحم يرتاح لمدة حوالي 20-30 دقيقة لايتمام عملية ألتيبس.

بمجرد أن يتماسك اللحم قليلا قومي بتقطيعه إلى قطع مناسبة وضعه على صحن التقديم.

يمكن تزيين الصحن ببقية ألتتبيله والبقدونس المفروم يعتبر الأرز المبهر بالمكسرات والفواكه المجففة إضافة ممتازة للتقديم إلى جانب الخروف المحضر.

بهذه الطريقة يتم الحصول على خروف المندي الشهي واللذيذ يرجى ملاحظة أن هذه الوصفة قابلة للتعديل حسب الرغبة الشخصية ومكونات الطعام المتاحة وبالتأكيد يمكنك إضافة أو إزالة بعض التوابل والمكونات حسب اختيارك.