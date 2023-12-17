طريقة عمل الفراخ المندي في البيت بكل سهولة خطوة بخطوة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فَرَاخُ المندي هي واحدة من أشهر وألذ أصناف الطيور الشهيرة في المطبخ العربي حيث تعتبر وجبة مشهورة بنكهتها اللذيذة وقدرتها على جذب الأذواق المختلفة تتميز فراخ المندي بنعومة لحمها وعصارتها الغنية بالنكهات وتعد واحدة من بديلات الدجاج الشهيرة في الكثير من المطابخ العربية والشرقية إن طريقة عمل فراخ المندي سهلة وغير معقدة ويمكن تحضيرها في المنزل ببساطة قبل الشروع في تجهيز الطبق يجب شراء فراخ مندي طازجة وجيدة الجودة من سوق لحوم موثوق به يفضل اختيار فراح متوسطة الحجم حتى يتم طهيها بسهولة وتكون لحومها لينة.

الخطوات الأساسية لتحضير فراخ المندي

تجهيز الفراخ بعد شراء الفراخ يجب أن تنظف بشكل جيد في الماء البارد بعد إزالة الأحشاء والزائد.

ثم قم بتقشير البشرة الخارجية للفراخ باستخدام سكين حاد.

قم بتجفيف الفراخ تمامًا باستخدام مناديل ورقية لإزالة الرطوبة وضمان تحميرها بشكل جيد.

تحضير الصلصة في وعاء كبير، قم بخلط مكونات الصلصة حسب الوصفة المفضلة لديك، وعادة ما تحتوي

الصلصة على عصير الليمون والزيت والباهرات المختلفة مثل الكمون والكزبرة والزعتر والملح والفلفل.

قم بتغطية الفراخ بالصلصة بشكل جيد مع التأكد من تغطية كافة الأجزاء.

تجهيز الفراخ المندي

خطوات تحضير الفراخ المندي في المنزل وهي كالتالي: