بيتزا في 5 دقائق بدون فرن ولا عجن ولا خميرة سائلة في المقلاية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيتزا من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين ولكن قد لا يتوفر لديك فرن أو قد لا ترغب في استخدام الفرن في تحضيرها وفي هذه الحالة يمكنك تحضير البيتزا بدون فرن وبدون خميرة وهي وصفة سهلة وسريعة ويمكنك تحضيرها في أقل من 10 دقائق.

وفي هذه الوصفة يتم استخدام عجينة سائلة تطهى في المقلاة مما يجعلها أسهل في التحضير وأسرع في الطهي، كما أن هذه الطريقة تعطي البيتزا قوام هش ولذيذ.

طريقة عمل البيتزا بدون فرن وبدون خميرة

المقادير

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الماء.

بيضة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

صلصة طماطم.

جبن موتزاريلا.

زيتون.

خضار مشكل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

أولا احضري وعاء عميق واخلطي الدقيق مع الماء والبيض والزيت والملح والفلفل الأسود. ثم قلبي المكونات بشكل جيد وحتى تتكون عجينة متماسكة. بعد ذلك سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم ضعي العجينة في المقلاة وقلبيها حتى تصبح رقيقة. ثم ضيفي صلصة الطماطم والجبن والخضروات حسب الرغبة. بعد ذلك اتركي البيتزا على نار متوسطة لمدة 5-7 دقائق أو حتى تنضج الجبنة، ثم قومي بتقديم البيتزا ساخنة.

طريقة عمل البيتزا في الفرن

المقادير:

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

الحشو

صلصة طماطم.

جبن موتزاريلا.

أي إضافات أخرى حسب الرغبة لحم مفروم وبصل وفلفل وزيتون ومشروم بقدونس.

نصائح لعمل عجينة البيتزا

يمكنك إضافة أي مكونات إضافية تفضلينها إلى البيتزا مثل اللحوم أو الفطر أو الباذنجان أو الفلفل الأخضر، وإذا كانت العجينة لزجة يمكنك إضافة القليل من الدقيق إليها، وإذا كانت العجينة جافة يمكنك إضافة القليل من الماء إليها.

كما يمكنك استخدام مقلاة تيفال أو مقلاة غير لاصقة أخرى لتحضير البيتزا، وإذا كنتي تفضلي تحضير البيتزا في الفرن يمكنك خبزها في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تنضج العجينة والجبن.