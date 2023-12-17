السر بين ايديكي.. كيفية الحصول على لون شعر رمادي غامق.. جددي إطلالتك قبل رأس السنة 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحصول على لون شعر مختلف يعتبر من أهم ما تبحث عنه السيدات، حيث يمكنك الحصول على أفضل لون رمادي غامق للشعر بسهولة في المنزل دون الحاجة للخروج للكوافير وتحمل نفقات كبيرة، كما أنك سوف تحافظين على الشعر من أي مشاكل أو تلف نتيجة الصبغات المختلفة بالطريقة التي سوف نخبرك بها في السطور التالية.

طريقة عمل لون رمادي للشعر بالمنزل

بالطبع يمكنك تغيير ألوان شعرك التقليدية بسهولة من خلال عمل لون رمادي غامق بكل بساطة بنفسك بسهولة وعن أهم ما تحتاجينه:

عبوتان من صبغة اللون الأشقر الذهبي والأشقر الثلجي، ومن ثم عبوة واحدة من الأكسجين، حتى تحصل غلى لون رمادي رائع في حالة كون شعرك غامق فالتفتيح في البداية أمر هام.

يتم عمل خليط من الأكسجين والصيغة ومن ثم يتم على توزيع الصبغة على الشعر بالكامل.

نغطي الشعر بالفويل لمدة ربع ساعة على الأقل للحصول على نتيجة رائعة.

يتم غسل الشعر ومن ثم ترطيبه بكل سهولة للحصول على نتيجة رائعة.

صبغ الشعر باللون الرمادي الزيتي

يعتبر اللون الرمادي الزيتي من أجدد ألوان صبغ الشعر التي يتم الانجذاب لها من قبل عدد كبير من السيدات، فيمكنك الحصول على أفضل لون ممكن من خلال الطريقة التالية:

يتم تجهيز ملعقتين من بودرة التشقير للحصول على لون ممتاز بكل سهولة.

مع استخدام ملعقتين من الكريم المرطب ونضيف للخليط ملعقتين من الهيدروكسيد.

نوزع الخليط على الشعر بالكامل مع تغطية الشعر.

ومن ثم نستخدم عبوة من الصبغة الخاصة بالشعر الأشقر الرمادي الفاتح.

ومن ثم نضيف عبوة من اللون الأشقر الثلجي مع نصف عبوة من الرمادي الزيتي.

ونوزع الخليط على الشعر ونترك الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل ومن ثم نشطف الشعر.

نصائح عند صبغ الشعر

هناك مجموعة من النصائح الهامة لصبغ الشعر ومنها:

لابد من الابتعاد عن غسل الشعر لمدة ثلاث أيام على الأقل حتى لا يتم احتراق الشعر.

غسل الشعر تحت درجة حرارة منخفضة للحفاظ على الشعر.

استخدام نوع صبغة جيد حتى يتم الحصول على لون ممتاز.

وهذه الإطلالة مناسبة للغاية قبل حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، لصنع مفاجأة سارة لزوجك وأولادك، لأن التغيير في المظهر باستمرار يبعث رسائل إيجابية في نفوس كافة أفراد المنزل، ولهذا جربيها الآن ولا تقلقي من تلف شعرك لأنها آمنة تماماً على الشعر ولا ضرر منها على الإطلاق بل سوف يستفيد منها شعرك بشكل كبير.