"سر عمل الجاتوه اللذيذ في المنزل" بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وطعم سينال إعجاب عائلتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجاتوه من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، وهو عبارة عن كيك إسفنجي خفيف وطري، يتم تزيينه بالعديد من المكونات المختلفة، مثل الكريمة والفواكه والشيكولاتة ويمكن عمل الجاتوه في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل الجاتوه في المنزل

المكونات:

4 بيضات

كوب ونصف سكر

كوب دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. في وعاء كبير اخفقي البيض مع السكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكثيف. أضيفي الفانيليا والبيكنج بودر إلى خليط البيض والسكر واخفقي جيدا. أضيفي الدقيق إلى خليط البيض واخفقي برفق حتى تمتزج المكونات. صبي الخليط في صينية مقاس 20 سم مبطنة بورق الزبدة. اخبزي الجاتوه لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج. اتركي الجاتوه ليبرد تماما قبل تزيينه.

طرق تزيين الجاتوه

هناك العديد من الطرق المختلفة لتزيين الجاتوه منها:

الكريمة وهي الطريقة الأكثر شيوعا لتزيين الجاتوه يمكن استخدام كريمة الزبدة أو كريمة الخفق أو كريمة الشوكولاتة.

الفواكه يمكن تزيين الجاتوه بالفواكه الطازجة مثل الفراولة أو التوت أو المانجو.

الشيكولاتة يمكن تزيين الجاتوه بالشيكولاتة المبشورة أو الشيكولاتة السايحة أو الشيكولاتة المقطعة.

المكسرات يمكن تزيين الجاتوه بالمكسرات مثل البندق أو اللوز أو الفستق الحلبي.

نصائح جيدة لنجاح تحضير الجاتوه