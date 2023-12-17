هتبقي زي ملكات الجمال.. كريم البقدونس لتبيض وتفتيح الوجه وإزالة الكلف والتصبغات من أول يوم بياض فوري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث العديد من النساء عن الطرق التي يتم بها تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد، فتم إيجاد كريم طبيعي بخلاصة البقدونس، حيث يساعد ذلك الكريم على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والتخلص من الدهون الزائدة والتخلص من المسام الواسعة، لذلك قام الكثير من النساء بالبحث عن طريقة عمل كريم البقدونس في المنزل واستطعنا أن نجد طريقة سهلة وبسيطة ولا تكلفنا الكثير من التكاليف وسوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال المقال التالي.

مكونات عمل كريم البقدونس

يتكون كريم البقدونس من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

حزمة من البقدونس.

معلقة من النشا.

كوب من الماء.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة من الفازلين المذاب.

معلقة من زيت اللوز المر.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر وصفتنا من خلال عدة خطوات بسيطة ويمكن لجميع النساء عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر الوعاء ونضع به حزمة البقدونس ونغسلها جيدا بواسطة الماء والخل.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها قطع صغيرة و نقوم بعصرها في الخلاط مع كوب الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيتها وناخذ ماء البقدونس ثم نضعه في وعاء ونضع عليه النشا ونرفعه على النار.

ثم نقوم بتقليب المكونات على النار حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماما ويهدى.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات ثم نقوم بتقليبها جيدا حتى تمتزج.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات ثم نقوم بتقليبها جيدا حتى تمتزج. ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه وتنشيفه بواسطة فوطة قطنية.

ثم نقوم بوضع الخليط عليه.

ثم بعد ذلك نتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسله بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتجاعيد والتصبغات الموجودة في البشرة من أول استخدام لها.

نصائح للتخلص من التجاعيد

توجد بعض النصائح المهمة لتقليل التجاعيد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة وسوف نوضح لكم تلك النصائح من خلال ما يأتي