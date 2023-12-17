زيت سحري لتقليل انبات الشعر والتخلص من شعر الجسم الزائد من أول مرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المحاولة المستمرة للنساء على مر التاريخ في التوصل إلى أفضل الطرق لإزالة شعر الجسم وبدون ألم أو طرق للتقليل من نموه وظهوره جعلتهم يكتشفون الكثير من الوصفات والطرق التي تساعد في ذلك، فعلى الرغم من التطور الحالي في وسائل إزالة شعر الجسم بأكمله من أجهزة الليزر وشفرات الحلاقة والشمع وما إلى ذلك ولكن نسبة كبيرة من تلك الطرق مؤلمة أو مكلفة أو غير فعالة، لهذا تلجأ النساء إلى الطرق الأخرى الغير مكلفة والموثوقة وهي الطرق الطبيعية مثل زيت السعد الذي يقلل من نمو الشعر بشكل كبير بعد استخدامه إليكم تفاصيل أكثر.

زيت السعد للتخلص من شعر الجسم الزائد

يساعدنا زيت السعد في تقليل إنبات الشعر في المناطق المختلفة، ونستخدمه بهذا الشكل:

نستخدم أوراق نبات السعد لغليها في الماء على نار متوسطة، نستمر في الغلي حتى تصبح الأوراق لينة ومثل العجينة.

بعد إزالة الشعر من الجسم نقوم بفرد هذه الأوراق على تلك المناطق ثم ندلك جيدًا وعندما يجف على الجلد نزيله بالماء.

أو يمكننا أن نستخدم زيت السعد مباشرةً على الجلد إذا كانت الأوراق غير متاحة.

فوائد زيت السعد للبشرة

هناك العديد من الأسباب تعمل على زيادة نمو شعر الجسم في أماكن متفرقة بعضها عوامل وراثية وجينية أو الاضطرابات الهرمونية نظرًا للمرور بالكثير من التغييرات على مدار الوقت من دورة شهرية وحمل ورضاعة وولادة كل هذه عوامل تؤثر على الهرمونات والتي بدورها تؤثر على نمو الشعر، أو اضطرابات لهرمونات الغدة بشكل عام سواء الكظرية أو الدرقية وبالتأكيد قد تكون بعض أنواع الأدوية مسئولة عن ذلك.

ولكن زيت السعد يساعدنا في حل تلك المشكلة لأنه يساعد في تثبيط نمو شعر الجسم في المناطق التي يستخدم عليها وذلك من خلال دهن المنطقة بعد أن نزيل عنها الشعر فهو يعطي نتائج مثل جلسات الليزر ويقلل من إنبات الشعر في المرة القادمة، كما أنه يساعد على تحديد خلايا البشرة لتكون مشرقة وجميلة وناعمة في آن واحد، وهذا لا يقتصر فقط على الأماكن التي ينمو بها الشعر بل يمكننا أن نستخدم على البشرة والوجه كذلك للحصول على هذا التأثير القوي.