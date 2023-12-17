هتشيل كل القشف.. مواد طبيعية لتقشير البشرة في المنزل لبشرة ناعمة بدون شوائب أو تصبغات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أفضل العادات التي يجب أن نقوم بها في روتين العناية بالبشرة هي التقشير المستمر له لأن التقشير يخلص البشرة من شوائب كثيرة قد تمتصها المسام بطبيعة الحال وتتسبب في الالتهابات والتهيج، كما أن التقشير يزيل الجلد الميت الذي يؤثر على مظهر البشرة ويجعلها باهتة ويؤثر على الملمس كذلك ويجعله مجعدًا، لهذا توجد الكثير من المقشرات الجاهزة من شركات عديدة ولكن البعض منها قد لا يكون مناسبًا للبشرة أو خفيفًا عليها لهذا نلجأ إلى وصفات التقشير الطبيعية وهي كثيرة وفعالة إليكم بعض من تلك الماسكات.

عادة تقشير البشرة

يعد أهم سبب لالتهابات البشرة واحمرارها هو وجود بعض الشوائب والأتربة مختبئة بين مسام البشرة وكما نعرف تلك الشوائب تحتوي على بكتيريا وملوثات تؤثر على طبيعة البشرة الرقيقة ولهذا تصاب بالالتهابات والاحمرار ولا سيما إذا تم سد المسام فلن تستطيع البشرة أن تتنفس، لهذا علينا دائمًا بتقشير البشرة لتخليصها من هذه الشوائب والجلد الميت الذي يغطيها ويفقدها جمالها الطبيعي ورونقها المميز، عليكم بتجربة تقشير البشرة مرة إلى اثنين في الأسبوع فقط بمقشر طبيعي مناسب لها وستلاحظون الفرق، ولكن بالتأكيد لن تكون هذه هي العادة الوحيدة التي نقوم بها للبشرة بل مع التقشير يأتي الترطيب والتنظيف فعلينا أن نواظب على ذلك حتى للتقليل من آثار التقشير.

وصفات تقشير وتنعيم البشرة

وكما ذكرنا هناك بعض المواد الطبيعية التي توجد في المنزل يمكن أن نخلجها مع بعضها لنحصل على مقشر طبيعي جاهز لتقشير البشرة وتنظيفها وجعلها ناعمة أكثر مثل:

مقشر السكر وجوز الهند

مزج ½ كوب زيت طبيعي جوز هند وضعف المقدار سكر خشن أو ناعم حسب طبيعة البشرة وتحملها ومن المحبب لو اضيف عدة قطرات زيت عطري.

الآن نطبقه على البشرة وعلى أي منطقة بالجسم نرغب في تقشيرها وتنعيمها ويكون التدليك دائري لإزالة الشوائب والخلايا الميتة.

لا نغسل الوجه مباشرةً بل ننتظر ربع إلى نصف ساعة قبل التنظيف.

مقشر القرفة والعسل