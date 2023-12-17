فيه سر خطير.. طريقة عبقرية لاستخدام السمسم في التخلص من التجاعيد نهائيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من السيدات تبحث عن طريقة تساعدها على شد الوجه والتخلص من الترهلات والتجاعيد، والتي تتسبب في الظهور بمظهر متقدم في السن، لذلك يمكن أن تستخدم الكثير من الوصفات الطبيعية، ومن أفضل هذه الوصفات والتي تعتبر من الوصفات الشائعة، هي قناع السمسم لإزالة التجاعيد، حيث أنه يعتبر بديل طبيعي للبوتكس، ومن البدائل لمختلف عمليات التجميل، بالإضافة إلى أنه لا يوجد به أي مواد تسبب ضرر للبشرة، كما أنها تساعد في التخلص من العلامات الخاصة بالتقدم في السن.

قناع السمسم لإزالة التجاعيد

يساعد السمسم في العمل على تنظيف البشرة، وذلك حيث أنه يوجد به مركبات تعمل على مقاومة علامات التقدم في السن، كما أنه يعتبر من الأعشاب التي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، ومن الممكن أن يستخدم كما يلي:

3 ملاعق من زيت السمسم.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من زيت الخزامي.

ملعقة واحدة من دقيق الأرز.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة تحضير قناع السمسم

بعد تحضير المكونات تستطع تحضير القناع بطريقة سهلة، وهي تكون كما يلي: