بطريقة روعة.. الدنش الهش الرائع هش وطرى ومورق بدون تكاليف لفطار حلو وسريع واحلى من الجاهز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدنش الهش الرائع هش وطرى ومورق ، الدنش يعد من ضمن المخبوزات التي تنتشر بشكل كبير جدا في جميع الأماكن بالدول العربية والدول الأجنبية الدنش هو أكل لذيذة وفي نفس الوقت مميزة يعشقها العديد من الصغار والكبار ولكن بالفعل إذا تحدثنا عن طريقتها فهي لا تأخذ أي وقت كثير في تحضيرها، ولكنها خفيفة على المعدة فنلاحظ دائما أننا سوف نقوم بتصنيعها وجميع المواد التي تتواجد بداخلها والخامات قد تكون مليئة بكم من الفيتامينات الصحية للجسم فلذلك عزيزي من اليوم تجنبي من شرائها وابدأي بتصنيع الدنش داخل المنزل بأصناف متعددة وكثيرة للغاية.

الدنش الهش الرائع هش وطرى ومورق

الدنش من ضمن المعجنات التي تتوفر دائما في محل المخبوزات والتي نقوم بشرائها فهي خبز فرنساوي خفيف على المعدة يتم تناوله في وجبة الإفطار ولكنه يعطي الطاقة اللازمة التي نحتاجها طوال اليوم كما أنه مليء ببعض العناصر الغذائية التي يستفيد منها الجسم وبعد تصنيعك عزيزتي للدانش لا تقومين بشرائه بعد اليوم لأنه له طرقا متعددة وكثيرة جدا، وأفضل بكثير من الأفران سوف تحصلين على متعه شديده جدا أثناء تصنيعه.

مقادير الدنش

اثنان كوب ونصف من الدقيق.

نص كوب من الحليب.

ملعقة من الخميرة

ربع ملعقة من الملح.

اثنين من البيض

اثنين ملعقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من الزيت.

أربع ملاعق من السكر

كوب من الماء الدافئ

ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة من القرفة.

كمية وفيرة من الكريز.

نص كوب من السكر البودرة.

طريقة عمل الدنش