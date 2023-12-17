" مش محتاج تروح السجل بنفسك " .. 4 خطوات فقط لاستخراج البطاقة الشخصية إلكترونيا .. تعرف عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا زال العمل جاري من جانب الدولة في كثير من الأجهزة التي تقدم خدمات للمواطنين بشكل يومي من أجل تطويرها وتحديثها لمواكبة التقدم الخاصل في التكنولوجيا والتي من بينها السجل المدني المنوط به الأوراق الرسمية للأفراد مثل البطاقة الشخصية التي أصبح من الممكن أن يتم استخراجها إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السجل المدني وإضاعة المزيد من الوقت والجهد فقد كل ما عليك أن تقوم به هو أن تتبع الخطوات التي سنوضحها لك من خلال الفقرة التالية في مقالنا هذا كما يلي

– استخراج البطاقة الشخصية إلكترونيا أول خطوة هي القيام بالتقديم على موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية وكتابة كافة البيانات الخاصة بك

احرص على كتابة البيانات الشخصية مثل الاسم بشكل صحيح

اختر الطريقة التي ستقوم بها لكي يتم دفع الرسوم

أخر خطوة هي القيام بالضغط على كلمة موافق لانهاء العملية – غرامات التأخير في استخراج البطاقة الشخصية يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها والذي حددته الدولة ب 15 عاما

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه إذا حاول التعامل ببطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50جنيه إذا لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها