بيدمر الصحة..مخاطر تناول المشروبات الغازية يوميا بتشربي عيالك سم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المشروبات الغازية تعد من أكثر المصنعات التي يتم استخدامها من قبل الإنسان حيث إن معظم الأشخاص لا يستطيعون أن يتناولوا الطعام أو أن ينقضي يومهم دون تناول المشروبات الغازية، مع العلم أن المشروبات الغازية تعد واحدة من أكثر الأشياء الضارة بصحة الإنسان والتي يجب علينا التقليل من استخدامها بشكل تدريجي حتى نبتعد عنها بصورة كاملة وذلك حفاظا على الصحة العامة نظرا للأضرار الجسيمة من تناولها خاصة بكثرة أو تناولها لفترات طويلة.

مكونات المشروبات الغازية

المشروبات الغازية هي عبارة عن مشروبات يتم تصنيعها عن طريق إضافة الصودا والمواد الحافظة والنكهة التي يراد عمل المشروب الخاص بها حيث إن كل نوع من المشروبات الغازية يحتوي على نكهة معينة غير باقي الأنواع الأخرى، وتلك النكهات تكون بطبيعة الحال مصنعة مما يجعلها سبابا في الكثير من الأضرار على المدى البعيد، كما أن المشروبات الغازية تحتوي على تسبه عالية من السكر مما يؤثر على الجسم بشكل مباشر خاصة لمرضى السكري.

الأمراض التي تسببها تناول المشروبات الغازية

يعد تناول المشروبات الغازية بصورة مستمرة سببا كبيرا ورئيسيا في حدوث الكثير من الأمراض للإنسان ومنها أمراض مزمنة ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة ومن الأمراض التي تسببها المشروبات الغازية هي الآتي: