احلى من الجاهزة.. عجينة السكر الملونة لتزيين التورتة بطريقة روعة وسهلة وغير مكلفة بسرعة الصاروخ مش هتشتريها من برة تانى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عجينة السكر الملونة لتزيين التورتة ، عجينة السكر واحده انواع العجائن الشهيه واللذيذه في نفس الوقت وتعتبر من ضمن المكملات الغذائيه المهمه لانها اساسية في تزيين الكيك والتورت خاصة إذا كان اعياد الميلاد خاصه بالاطفال فيحتاجون إلى تغيير الالوان الى اللون البينك او الاخضر او الاحمر كل هذه الألوان يصعب علينا أن نقوم بتنفيذها في التراث ولكن إذا كنا باستخدام عجينه التورته سوف تكون اسهل مما يمكن لهذا السبب ليس من الصعب عليك سيدتي أن تصنعي بنفسك تورتة لأبنائك داخل المنزل ولكن استعد اسهل مما يمكن سوف نتحدث عنها اليوم.

عجينة السكر الملونة لتزيين التورتة

عجينة السكر هي بعجينة بسيطة جدا غير مرهقة في التحضير، ولكن مكوناتها قد بالفعل تكون بسيطة إلى حد كبير ومن أهم المكونات التي نصنع من خلالها عجينة السكر تكون كالآتي:-

المكونات:

كوب ونصف من السكر البودرة.

ربع فنجان من الجيلاتين.

اثنين ملعقة من المياه.

ملعقتين من العسل.

اثنين ملعقة من الزيت.

رشة من الملح.

نص كوب من الفانيليا.

زيت للعجن.

طريقة التحضير:

لا تترددي لحظة عزيزتي في تصنيع عجينة السكر داخل منزلك لأنها بالفعل لا تاخذ اي وقت او مجهود وطريقتها كالاتي:

أولا عزيزتي ضيفي العسل في كمية من المياه والجيلاتين.

ويفضل أن تكون هذا الماء دافئ ثم أضيفي بعد ذلك جميع المكونات على حمام مائي لمدة خمس دقائق.

أضيفي بعد ذلك السكر البودرة وقومي بالتقليب المستمر مع اضافة الملح والفانيليا.

ابدئي بتحريك هذه المكونات حتى يتم تجانسها بشكل جيد.

ويستمر السكر مع الدمج الآن.

امسحي يديك بالزيت ثم قومي بفرد العجينة.

ويفضل أن يكون السطح به كمية من السكر البودرة.

وقومي بعجنها لمدة خمس دقائق مع إضافة الزيت.

إذا تم احتياج هذه العجينة وأصبحت ملتصقة في اليدين.

يمكنك أن تضيفي بها أي لون ترغبي فيه حسب الرغبة حسب الحصول ايضا على عجينة متماسكة.

الآن ادخلي العجينة في كيس.

يفضل أن يكون من النيلون.

حتى تتمكني من استخدامها في الكيك أو في إي أنواع الحلوه التي يفضلها أبنائك هذه الوصفة قد تعتبر أسرع وأسهل وصفة يمكن أن تستخدميها لتحضير عجينة السكر بدلا من أن تقومي بشرائها.