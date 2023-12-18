"الحلويات التي ستعشقها عائلتك" طريقة عمل كب كيك الكوكيز بالنوتيلا بخطوات سهلة وبسيطة وطعم يذوب في الفم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكوكيز من الحلويات اللذيذة والمحببة لدى الكبار والصغار، ويمكن تناولها في أي وقت من اليوم، سواء على وجبة الإفطار أو العشاء أو كوجبة خفيفة وتعد كب كيك الكوكيز من الوصفات المميزة لعشاق الكوكيز، حيث تجمع بين نكهة الكوكيز الشهية وشكل كب كيك الرائع.

طريقة عمل كب كيك الكوكيز بالنوتيلا

المقادير:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض

نصف كوب من السكر البني

ربع كوب من السكر الأبيض

بيضة بدرجة حرارة المطبخ

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

110 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ

كوب من النوتيلا

الخطوات:

سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية. في وعاء كبير اخلطي السكر البني والسكر الأبيض والزبدة حتى يصبح المزيج كريميا. أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي حتى تمتزج المكونات. في وعاء آخر اخلطي الدقيق والبيكنج صودا والبيكنج بودر والملح. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة واخفقي حتى تتكون عجينة متماسكة. ضعي العجينة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة. ضعي كرات العجينة في قوالب الكب كيك الصغيرة. ضعي ملعقة صغيرة من النوتيلا في وسط كل كب كيك. غطي النوتيلا بقطعة صغيرة من عجينة الكوكيز. اخبزي كب كيك الكوكيز لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا. اتركي كب كيك الكوكيز تبرد تماما قبل تقديمها.

نصائح جيدة لنجاح تحضير كب كيك كوكيز بالنوتيلا