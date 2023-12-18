سر لازم تعرفه.. فتاة طلبت من زوجها الإبساس قبل الجماع ولا يعرفه جميع الرجال وعندما فعله كانت المفاجأة

الإبساس الذي تفضله النساء

الابساس هي المقدمات التي يعملها الرجل قبل البدء في ممارسة الجنس، وهذه المقدمات تحتوي على مختلف التصرفات والازياء التي يجب ان يمتلكها الرجل لكسب محبة المرأة وعشقها للممارسة الجنس معه ومن هذه البساس :

تعشق المفاجئات السهلة.

التقبيل ضروري جدا قبل بداية الجنس.

المداعبة لازمة لكي تشعر بحبك لها.

التجهيز من خلال الاغتسال والتعطر.

لبس الأشياء التي تعشقها السيدات.

صفات الرجل الذي تعشقه النساء

يجذب النساء بعض الصفات التي يتصف بها بعض الرجال، ودائما النساء تحب بعض الغموض والاثارة الموجودة في الرجل ولكن يوجد صفات مشتركة في جذب النساء للرجال:

قوة الشخصية.

الثقة والأمل في الغد الأفضل.

حب خوض المغامرات والتعاون فيها.

التعاون في المنزل.

محب وحساس ومتدلل لامرأته.

الثقة بالإخلاص والمحبة لها.

تقديم تنازلات لإرضاء الزوجة.

ما هو اللباس الذي تفضله النساء

يوجد الكثير من الأزياء التي اذا لبسها الرجل اثارت فضول المرأة بل بعض الازياء تفضلها المرأة، ويمكن ان توافق على إقامة علاقة جنسية او حميمية مع زوجها بسبب الزي الذي يرتديه ومن هذه الازياء: