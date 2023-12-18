"خبر سار بمليون جنيه".. امتلك الآن "سيارة تويوتا مستعملة" بقيمة 7500 ريال لمحدودي الدخل في السعودية.. الحق الفرصة قبل ما تفوتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحلم العديد من الأشخاص بإمتلاك سيارة لما لها من أهمية كبيرة في أداء المهام اليومية المختلفة، ولكن مع الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة أصبح إمتلاك سيارة في الوقت الحالي من الأحلام الصعب تحقيقها، ولهذا نقدم لكم مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة المطروحة للبيع بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع في سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، منها سيارة تويوتا كامري المستعملة التي تعد من أفضل فئات السيارات في السعودية لما تمتاز به من جودة المواد المصنعة منها السيارة حيث أنها صناعة يابانية.

تتوفر سيارة تويوتا كامري 2002 للبيع بالتقسيط بقيمة 7500 ريال سعودي حيث يتم دفع الدفعة الأولى بقيمة 1500 ريال سعودي إلى جانب قسط شهري قيمته تبلغ 500 ريال سعودي فقط، كما جاءت السيارة بالعديد من المواصفات الممتازة والتي يتطلع لها الكثيرين ممن يبحثون عن شراء سيارة الأحلام في الآونة الأخيرة.

مواصفات سيارة تويوتا كامري للبيع