بعجينة هشة وطرية بوريك الأفران بالجبنة بطريقة سهلة هتحصلي على أشهى المخبوزات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بوريك الأفران بالجبنة هو نوع من المعجنات التركية الشهية، وهو عبارة عن طبقات رقيقة من العجين المحشوة بالجبن، ويتميز بوريك الأفران بأنه لذيذ ومغذي، كما أنه سهل التحضير، يمكنك تحضير عجينة بوريك الأفران بالجبنة في العجان الكهربائي، وذلك بإضافة جميع المكونات إلى العجان وتشغيله على سرعة متوسطة حتى تتكون عجينة ناعمة.

مكونات عمل بوريك الأفران

500 جرام دقيق

250 مل ماء دافئ

100 جرام زبدة مذابة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

500 جرام جبن مبشور (جبن موزاريلا أو جبن فيتا أو جبن ريكوتا) طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.

أضيفي الماء الدافئ والزبدة المذابة وقلبي حتى تتكون عجينة ناعمة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة.

افردي كل كرة من العجين على شكل مستطيل.

ضعي مقدار من الجبن المبشور في منتصف كل مستطيل.

لف كل مستطيل على شكل رول.

رصي البوريك في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

ادهني سطح البوريك بصفار البيض المخفوق.

اخبزي البوريك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى ينضج ويتحمر لونه.

قدمي البوريك ساخناً أو بارداً حسب الرغبة.

يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى الحشوة حسب الرغبة، مثل الفليفلة الحلوة أو الخضروات أو اللحم المفروم.

يمكنك تزيين البوريك بحبة البركة قبل الخبز.

طريقة أخرى لعمل بوريك الأفران بالجبنة

يمكنك تحضير بوريك الأفران بالجبنة باستخدام عجينة الفيلو الجاهزة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادهني صينية فرن مدهونة بالزبدة.

ضعي طبقة من عجينة الفيلو في الصينية.

ضعي مقدار من الجبن المبشور في منتصف طبقة الفيلو.

غطي الجبن بطبقة أخرى من عجينة الفيلو.

كرري الخطوات السابقة حتى انتهاء الكمية.

ادهني سطح البوريك بصفار البيض المخفوق.

اخبزي البوريك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى ينضج ويتحمر لونه.

قدمي البوريك ساخناً.

تحضير بوريك الأفران بالجبنة بطريقة سهلة يضمن لكِ الحصول على مخبوزات هشة وطرية لا تقاوم، بدءًا من اختيار العجينة المثالية وصولًا إلى حشوة الجبنة الغنية، كل خطوة في التحضير تعد بنكهة مميزة، سواء كانت لوجبة إفطار شهية أو كوجبة خفيفة في المساء، بوريك الجبنة يقدم تجربة مذاقية متكاملة، مع هذه الوصفة البسيطة، ستتمكنين من إعداد مخبوزات تبهر كل من يتذوقها.