إليك ما يحدث عند وضع قشر الرمان في العصائر أو طبق السلطة الخاص بك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الرمان واحداً من أبرز الفواكه الموسمية التي لها العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، ويمكن تناوله طازجاً أو في شكل عصير، ولا يعرف البعض أن قشر الرمان أيضاً يمكن استخدامه في العديد من الأغراض، سواء التجميلية أو العلاجية، والمقصود بقشر الرمان هو ذلك الجزء الأبيض المحيط بحبات الرمان، ويحتوي هذا القشر على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بشكل عام.

ويقول خبراء التغذية العلاجية أن قشور الرمان بها مجموعة من الخصائص العلاجية، ومركبات مفيدة للصحة، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، وبعض العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، التي لها دور فعال في علاج العديد من المشاكل الصحية.

فوائد قشر الرمان

يحتوي قشور الرمان على مركب البوليفينول، وهو من مضادات الأكسدة، الذي بدوره يساعد في حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وأمراض القلب.

تساعد أيضاً قشور الرمان في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وبسبب احتوائه على ألياف غذائية، فهو يعمل على خفض مستوى الكوليسترول.

يعمل كمساعد قوي لحماية المناعة في الجسم، بسبب احتوائه على كمية كبيرة فيتامين سي.

يعمل على حماية صحة القلب والأوعية الدموية بفضل أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاج لها الجسم.

المثير في الأمر أن قشر الرمان يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع إصابة الجسم بالأورام السرطانية المختلفة، ومنع انتشار الخلايا السرطانية التي تصيب باقي أنحاء الجسم.

هناك أكثر من طريقة يمكن تناول قشر الرمان بها، حيث يمكن إضافة قشور الرمان إلى طبق السلطة الخضراء الخاص بك، أو يمكن وضعه في أي حساء، مثل شوربة الخضار، كذلك يمكن مضغه بشكل مباشر عن طريق الفم، كذلك يمكن إضافته إلى كوب من الشاي الدافئ، كذلك يمكن وضع قشر الرمان مبشور في أي من العصائر المختلفة.