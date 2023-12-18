بكوب سمنة حضري الغريبة البيتي اللذيذة أحلى من محلات الحلواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الغريبة من أجمل لحلويات الناعمة التي يعشها الكثير من الناس، وهي تقدم في الأفراح والأعياد والمناسبات السعيدة، كما تتميز بقوام الدائب ورائحتها الشهية، وطريقة تحضيرها في البيت سهلة وسريعة ولا تتطلب منا وقت ثناء التسوية، وهي من أجمل الحلويات الناعمة التي تتميز بطعمها الشهي، ونجد الكثير من الأمهات يفضلون صنعها في البيت بدل من شرائها، وسوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على طريقة عمل الغريبة البيتي اللذيذة أحلى من محلات الحلواني.
مكونات عمل الغربية البيتي
تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من السمنة.
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف من السكر البودرة.
- ملعقتين من الحليب البودرة.
- فسدق وبندق لتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة البيتي بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونضع به السمنة، والسكر ونخفق باستمرار حتى نحصل على كريمي فاتح اللون.
- بعد ذلك نضيف الحليب البودرة، والدقيق للخليط ونعيد الخفق مرة أخرى حتى نحصل على عجينة لينة سهلة التشكيل.
- نقوم بوضع العجينة داخل الثلاجة لمدة 20 دقيقة حتى تتماسك ونحصل على القوام المناسب.
- نخرج العجينة من الثلاجة ونشكلها على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم نرصها على صينية مفروشة بورق الزبدة.
- ثم نضغط عليها بأصابع اليد حتى نجعلها مدورة وجميلة، ثم بوضع بالفسدق والبندق في منتصف الدوائر.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن، ثم نخرج الصينية داخل الفرن مباشرة وتترك لمدة 15 دقيقة حتى نحصل على اللون ذهبي.
نصائح عند عمل غريبة دائبة وسريعة بالمنزل
عند تحضير الغريبة بالمنزل يفضل استخدام السمنة لأنها لا تحتوي على كمية من السوائل مثل الزبدة، عدم الإفراط بالعجن حتى لا تصبح قاسية صعبة التشكيل، كما يفضل تسخين الفرن قبل وضع الصاج بها، عدم وضع حليب سائل حتى لا تصبح الغريبة جاف ومتماسكة، يفضل وضع العجينة داخل الثلاجة حتى تتماسك قبل التشكيل، عند تشكيل العجين يفضل أن يكون في مكان بارد حتى لا تسيح على الصينية، يفضل استخدام سمنة بادرة حتى نحصل على غريبة لذيذة وشهية.